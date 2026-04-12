Círculo recibió un mazazo en Tandil

Goiburu intenta rematar de afuera. Círculo recibió un gol que lo nockeó y terminó en goleada. (Foto: Edu Machado)

Por la cuarta fecha de la Zona 4 del Torneo Federal A, el sábado a la noche, Círculo sufrió una dura derrota ante Santamarina por 4 a 0 como visitante. El conjunto de Mariano Charlier no pudo aprovechar sus ocasiones y chocó contra un rival que fue oportunista y contundente y se terminó imponiendo con claridad.

El arranque fue equilibrado, con el Papero tratando de manejar la pelota. El local era más directo pero no había demasiado peligro. Sin embargo, a los 20', llegó la apertura del marcador. Un centro de Ihitz se le cerró a Pedro Fernández, pegó en el travesaño y le quedó servida a Mateo Ijurco que metió la cabeza y selló el 1 a 0. La reacción fue inmediata porque, enseguida, Iriberri conectó un centro y la pelota pegó en el travesaño.

El juego seguía equilibrado aunque al Papero le costaba llegar. Y recibió un mazazo cerca del final de la etapa. Tras un centro al segundo palo, la pelota pegó en la mano de un defensor y José Díaz sancionó el penal que Diego Sosa canjeó por gol.

Si ese golpe fue duro, peor todavía fue el del complemento. Porque antes del minuto, en una salida del fondo, se le fue larga a Rojas, se la "pellizcaron" y la pelota le pegó en la mano, Díaz otra vez marcó el punto penal y Sosa, nuevamente, engañó a Fernández para el 3 a 0.

Más allá de la desventaja, Círculo siguió yendo con amor propio. Generó ocasiones para descontar y mereció al menos anotar un gol. Sin embargo, Moris fue una de las figuras de su equipo y le impidió acercarse en el resultado. Todo lo que le costó al Rojiverde convertir, no le pasó a Santamarina, que a los 34' volvió a golpear con el ingresado Nicolás Franco que anotó el 4 a 0 final.

Sin mucho tiempo para lamento, Círculo volverá al trabajo de cara al choque de la próxima semana frente a Alvarado.

Síntesis

Santamarina (4): Uriel Moris; Matías Labaroni, Luciano Domínguez, Ignacio Lucero y Nicolás Ihitz; Tobías Ferrari, Nicolás Igartúa, Diego Sosa y Tadeo Marchiori; Bautista San Martín y Mateo Ijurco. DT: Duilio Botella.

Cambios: ST 25' Julián Gómez, Facundo Pérez y Tomás Romero por Ferrari, San Martín y Marchiori, 29' Nicolás Franco por Ijurco y 34' Tomás Chávez por Sosa.

Círculo (0): Pedro Fernández; Mateo Sasso, Facundo Rojas, Jano Martínez y Sebastián Aquino; Quimey Marín, Martín Gómez, Francisco Grahl, Ezequiel Goiburu; Ciro Rius e Imanol Iriberri. DT: Mariano Charlier.

Cambios: ST 0' Ramiro Banchio por Sasso, 20' Daniel Opazo por Goiburu, 27' Braian Cos por Marín y 43' Julián Vílchez por Iriberri.

Goles: PT 20' Ijurco (S) y 43' Sosa, de penal (S); ST' 1' Sosa, de penal (S) y 34' Franco (S).

Árbitro: José Díaz.

Estadio: "General San Martín", de Tandil.