Tirado en el piso y rodeado de a cuatro: así redujeron a un delincuente que robó a metros de Güemes
Un video muestra cómo el hombre de 42 años fue detenido por transeúntes hasta la llegada del personal policial.
Por Redacción 0223
PARA 0223
Un violento episodio se produjo en un comercio de Olavarría al 3200 cuando un delincuente ingresó con un arma de fuego, amenazó a la empleada y se llevó dinero en efectivo.
Según testimonios, el sujeto de 42 años encerró a punta de pistola a la víctima- una joven de 20 años- en un baño. Acto seguido, forzó la caja registradora y se llevó la recaudación del día.
Alertado por la situación, un familiar de la chica comenzó a perseguir al delincuente con otros transeúntes que se sumaron a la persecución tras advertir el hecho. Rápidamente lograron atraparlo en las inmediaciones de Avellaneda y Alvear.
Imágenes a las que tuvo acceso 0223 muestran como el grupo rodeó al implicado que se encontraba en el piso.
Personal de la Comisaría Novena y del Comando de Patrullas se acercaron al lugar tras un llamado al 911. Durante la detención recuperaron el dinero sustraído.
La causa quedó a cargo de la UFIJE N°14, encabezada por el fiscal Fernando Berlingeri, quien dispuso las actuaciones de rigor, la restitución del dinero a la damnificada y el traslado del imputado a la Unidad Penal N° 44.
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