Tirado en el piso y rodeado de a cuatro: así redujeron a un delincuente que robó a metros de Güemes

Un violento episodio se produjo en un comercio de Olavarría al 3200 cuando un delincuente ingresó con un arma de fuego, amenazó a la empleada y se llevó dinero en efectivo.

Según testimonios, el sujeto de 42 años encerró a punta de pistola a la víctima- una joven de 20 años- en un baño. Acto seguido, forzó la caja registradora y se llevó la recaudación del día.

Alertado por la situación, un familiar de la chica comenzó a perseguir al delincuente con otros transeúntes que se sumaron a la persecución tras advertir el hecho. Rápidamente lograron atraparlo en las inmediaciones de Avellaneda y Alvear.

Imágenes a las que tuvo acceso 0223 muestran como el grupo rodeó al implicado que se encontraba en el piso.

Personal de la Comisaría Novena y del Comando de Patrullas se acercaron al lugar tras un llamado al 911. Durante la detención recuperaron el dinero sustraído.

La causa quedó a cargo de la UFIJE N°14, encabezada por el fiscal Fernando Berlingeri, quien dispuso las actuaciones de rigor, la restitución del dinero a la damnificada y el traslado del imputado a la Unidad Penal N° 44.