Repudio por la eliminación del mural: "Lo hicimos para ligar el horror del terrorismo a un acto de presencia"

La pared lindera al Centro Cultural Osvaldo Soriano que contenía el mural “30 Mil Motivos” amaneció completamente tapada. Era una obra en homenaje a las y los desaparecidos de la última dictadura cívico-militar, realizada por el querido artista local Osmar Freites, fallecido en el 2015.

"Tomamos la decisión de hacer específicamente ese mural, en un espacio cultural de la Municipalidad, en un lugar céntrico, para que sea visible", recordó José Luis Zerillo, quien en el 2014, cuando la obra se inauguró, encabezaba la dirección de Derechos Humanos del Municipio.

Hacía poco tiempo se había cumplido una década del retorno de los juicios a los responsables de la última dictadura cívico militar, y ese 24 de marzo la sociedad seguía movilizada por los horrores cometidos por el Estado a partir de 1976.

“Con nuestros artistas hemos podido inaugurar un mural en la Biblioteca Municipal que tiene que ver con tener un ícono, lugar y espacio que sea visitado por miles de vecinos y turistas para mantener viva la llama de la memoria. También para que situaciones que ocurrieron en el país, que son de mucha gravedad y conocidas por todos, no vuelvan a suceder”, destacó ese día el secretario de Cultura, Leandro Laserna.

Además, el titular del área dijo tras el acto sentirse orgulloso de “que Mar del Plata utilice el arte como expresión clara de repudio" de las situaciones que nadie quiere que ocurran más en la ciudad y el país.

"Queríamos con eso hacer una acción que, a través de la cultura, volviera a ligar el horror que fue el terrorismo de Estado con un acto de presencia", subrayó Zerillo en diálogo con 0223.

"Convocamos al muralista Osmar Freites, que participó voluntariamente, y en articulación con Cultura de ese momento y organizaciones de Derechos Humanos hicimos el descubrimiento", expresó el exfuncionario, quien dijo que el acto de vandalismo frustró el homenaje a la memoria.

"Queríamos con eso hacer una acción que, a través de la cultura, volviera a ligar el horror que fue el terrorismo de Estado con un acto de presencia", subrayó Zerillo en diálogo con 0223.

"Convocamos al muralista Osmar Freites, que participó voluntariamente, y en articulación con Cultura de ese momento y organizaciones de Derechos Humanos hicimos el descubrimiento", expresó el exfuncionario.

"Lamentablemente en este clima de época se ingresa a un terreno de confrontación sobre temas que la sociedad ya tenía zanjados, discusiones que ya había dado sobre valores democráticos, del Nunca Más, sobre la condena a la dictadura genocida que asesinó, desapareció, torturó, violó y secuestró niños en Argentina", expresó Zerillo.

Un triste antecedente

En 2021, un grupo de negacionistas realizó pintadas y vandalizó el mural que a los pocos días fue restaurado.

A través de un comunicado, la filial local de Abuelas de Plaza de Mayo junto a diversas organizaciones, manifestó su malestar al “grave ultraje a través de pintadas negacionistas” hacia la obra “que refiere a los detenidos, desaparecidos, torturados y asesinados” de la última dictadura militar."

"Es otro hecho en la escalada de agresiones por parte de sectores reaccionarios de extrema derecha, racistas xenófobos, homofóbicos y extremadamente violentos que ameritan una especial atención", argumentaron.