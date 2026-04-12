River sacó adelante una prueba de fuego antes del superclásico

River derrotó a Racing por 2-0 en el "Cilindro" de Avellaneda, por la decimocuarta fecha del Torneo Apertura 2026. El primer gol del partido fue convertido por Facundo Colidio, tras un error de Marcos Rojo, mientras que Sebastián Driussi sentenció el triunfo en el descuento.

Con la victoria, el equipo que dirige Eduardo Coudet se mantiene en el segundo lugar de la zona B del Apertura, con 26 unidades y cinco triunfos en igual cantidad de partidos desde la llegada del DT, mientras que Racing salió de la zona de clasificación y es noveno, con 18 unidades. En la próxima fecha, River será local en el Superclásico del fútbol argentino al recibir a Boca, el domingo a partir de las 17, mientras que la “Academia” visitará a Aldosivi, el mismo día a las 13.30.

La primera llegada del partido fue del local, a los cuatro minutos, con una presión alta que dejó mano a mano al delantero Santiago Solari, que definió desde el borde del área grande pero no pudo superar al arquero Santiago Beltrán, que achicó con mucha velocidad y se quedó con el disparo. A los 17 minutos, en un contraataque, el delantero Adrián “Maravilla” Martínez pudo entrar al área por el costado izquierdo y sacar un disparo cruzado, aunque definió incómodo y su tiro salió ancho. Cuatro minutos después, luego de un centro atrás del delantero Ian Subiabre desde la izquierda, el volante Tomás Galván definió desde el borde del área, con un tiro bajo y centralizado que fue despejado por el arquero Facundo Cambeses.

River abrió el marcador a los 33 minutos, cuando el delantero Facundo Colidio aprovechó un cierre errático del defensor Marcos Rojo para irse mano a mano contra Cambeses, venciéndolo con un disparo fuerte y al medio para el 1-0. Racing volvió a llegar a los 39 minutos del primer tiempo: al defensor Ezequiel Cannavo le quedó una pelota suelta dentro del área grande para sacar una definición rápida, que se desvió en un defensor antes de irse al córner. Cuatro minutos después, luego de un conjunto de errores de la defensa local, el atacante Sebastián Driussi remató desde el costado derecho del área grande, con un tiro que fue despejado de cabeza por el defensor Agustín García Basso a pocos metros de la línea de gol. Con tiempo cumplido, luego de un gran pase de taco y de primera de Driussi, Colidio apareció en libertad para rematar de primera desde el punto del penal, aunque su disparo salió alto.

La primera llegada del complemento fue del local, cuando “Maravilla” Martínez recibió un pase largo de Cambeses, luchó y superó con el cuerpo la marca del defensor Germán Pezzella y quiso levantar la pelota para superar la salida de Beltrán, aunque su disparo quedó en el techo del arco. A los 31 minutos, luego de un nuevo pase largo del guardameta de la “Academia”, el mediocampista Aníbal Moreno erró en un rechazo de cabeza y terminó prolongando la trayectoria, por lo que permitió una trepada por derecha del delantero Duván Vergara, que buscó el primer palo pero no pudo superar al arquero de River, que desvió al córner.

Racing se quedó con un hombre menos a los 34 minutos de la segunda etapa, por un golpe sin pelota de Rojo en la nuca del central Lucas Martínez Quarta. El “Millonario” sentenció el marcador en el primer minuto de descuento de la segunda etapa, cuando una presión del volante Juan Cruz Meza le sirvió la pelota al borde del área a Driussi, que enganchó para hacer pasar de largo al defensor Marco Di Cesare y definió con el borde externo del pie derecho ante la salida del guardameta rival.

