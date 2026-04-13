El Municipio licita una obra pública para poner en condiciones dos escuelas en el sur

El Municipio de General Pueyrredon puso en marcha una nueva obra pública vinculada a la infraestructura educativa: se trata del recambio de techos en la Escuela Municipal Nº 3 y la E.M.E.S. Nº 203, una intervención que apunta a mejorar las condiciones edilicias en ambos establecimientos de Faro Norte.

La iniciativa quedó formalizada a través de un decreto del intendente Agustín Neme firmado el 10 de abril, en el que se dispuso el llamado a licitación pública para ejecutar los trabajos en las instituciones educativas ubicadas en Sánchez de Bustamante 3485. El presupuesto oficial asignado asciende a $362.482.120, lo que marca una obra considerada prioritaria dentro del esquema de mantenimiento escolar.

Según se detalla en el decreto, la apertura de sobres está prevista para el 8 de mayo a las 10 en la Sala de Licitaciones de la Dirección General de Contrataciones, donde las empresas interesadas podrán presentar sus propuestas.

Desde la comunidad educativa vienen denuncian el precario estado de las escuelas, que se suelen inundar ante cada lluvia.

La obra se enmarca dentro del conjunto de intervenciones que el gobierno local proyecta para este año, con foco en infraestructura considerada de alto impacto. En este caso, el objetivo es resolver problemas estructurales en las cubiertas de los edificios escolares, una demanda recurrente que suele intensificarse durante los meses de lluvia.

El decreto fue refrendado por las áreas de Obras y Planeamiento Urbano y de Legal, Técnica y de Hacienda, en línea con el procedimiento administrativo que establece la normativa vigente para este tipo de contrataciones.