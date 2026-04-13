Delincuentes roban caja fuerte de joyería en el centro tras hacer un boquete desde una cochera

Un impactante robo ocurrió en la madrugada en el centro de Córdoba, donde delincuentes lograron ingresar a una joyería tras realizar un boquete desde una cochera contigua. La maniobra delictiva se desarrolló en un horario de baja circulación, lo que facilitó que los ladrones actuaran sin ser detectados por las autoridades.

Según replicó El Doce, El hecho ocurrió en un local ubicado en calle Tucumán al 300 de la ciudad. Los responsables usaron herramientas especializadas para perforar la pared que separaba la cochera del local comercial. De este modo, accedieron al interior de la joyería y se dirigieron directamente hacia la caja fuerte, que fue sustraída antes de que huyeran del lugar.

“Se robaron la caja fuerte de una tonelada de peso. La pasaron por el boquete y se la llevaron con una suma importante de joyas y plata”, detallaron.

Este hecho generó alarma entre los comerciantes de la zona, quienes demandaron una mayor presencia policial y la implementación de medidas de seguridad reforzadas para prevenir nuevos delitos de esta naturaleza. En respuesta, la policía inició una investigación exhaustiva, revisando las cámaras de seguridad y recopilando testimonios de testigos que puedan aportar información relevante.

El robo se suma a una serie de incidentes similares en la ciudad, donde delincuentes aprovechan la escasa vigilancia en ciertos horarios para llevar a cabo acciones planificadas con precisión. Las autoridades locales anunciaron que intensificarán los operativos de control en el centro comercial con el objetivo de garantizar la seguridad tanto de los vecinos como de los comerciantes.