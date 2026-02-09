Impactante choque: embarazada despistó en una curva pronunciada y volcó

La mujer embarazada y a el hombre debieron ser rescatados tras el despiste de su auto.

Un accidente vehicular se registró este lunes al mediodía en la localidad de Batán, donde un auto despistó en una curva pronunciada y debió intervenir personal de Bomberos para rescatar a sus ocupantes.

El hecho ocurrió alrededor de las 13:10, cuando una autobomba del Cuartel de Bomberos de Batán acudió a un llamado por un siniestro en el Camino San Francisco, en cercanías de la Ruta Provincial 88.

Por motivos que son materia de análisis, un Chevrolet Corsa perdió el control en una curva y terminó despistando con dos personas en su interior.

Según informaron fuentes oficiales, el personal logró extraer a ambos ocupantes, un hombre y una mujer embarazada, quienes se encontraban conscientes al momento del rescate.

Ambos fueron asistidos y trasladados por una ambulancia del SAME y una segunda unidad sanitaria hacia el Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) de Mar del Plata para una mejor evaluación médica.

Las actuaciones quedaron a cargo del personal interviniente, mientras se investigan las circunstancias que provocaron el despiste.