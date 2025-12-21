Tragedia: un camionero murió tras un violento vuelco sobre la banquina en medio de la ruta

Un camionero de 48 años, identificado como Fabián Amado Brizuela, murió de forma instantánea luego de que el camión que conducía volcara sobre la banquina de la Ruta Nacional 40, a la altura de Lavalle, Mendoza. El accidente ocurrió alrededor de las 0.15 de este viernes, cuando el sujeto transportaba una pesada carga de ladrillos en sentido sur a norte. Según las primeras reconstrucciones, un desperfecto técnico en la dirección del vehículo habría desencadenado el siniestro, dejando al conductor sin posibilidad de maniobrar. El camión salió despedido hacia el costado este de la calzada, volcó violentamente y los ladrillos quedaron esparcidos sobre la ruta.

Testigos que circulaban por la zona dieron aviso inmediato a las autoridades, y personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) arribó al lugar para asistir a las víctimas. Los médicos constataron la muerte en el sitio del vuelco, producto de las gravísimas lesiones sufridas durante el impacto. La estructura del camión no resistió el siniestro, lo que agravó la tragedia. Mientras tanto, el tránsito en la zona se vio afectado y se montó un operativo de seguridad para resguardar la escena y evitar nuevos incidentes.

Investigan si existió negligencia en el mantenimiento del rodado.

El acompañante del fallecido permanece internado

El acompañante de Brizuela, un joven de 29 años identificado como P.D., sobrevivió al violento choque, aunque resultó con politraumatismos de diversa consideración. Fue rescatado de entre los restos del camión y asistido de urgencia por los paramédicos en el lugar. Debido a la gravedad de sus heridas y para descartar complicaciones internas, fue trasladado a un hospital cercano, donde permanece internado bajo observación médica mientras se le realizan estudios más complejos. Su estado de salud será clave para determinar si hubo factores que agravaron su situación.

En el lugar del siniestro trabajó personal de la Delegación Vial Gran Mendoza, junto a peritos de criminalística que realizaron las tareas correspondientes para esclarecer el accidente. La causa de la muerte quedó a disposición de la Justicia, que deberá confirmar si la falla de la dirección fue la causa primaria, si existió negligencia en el mantenimiento del rodado o si hubo otros factores que provocaron el vuelco. Mientras tanto, se continuó con el operativo para limpiar la ruta y permitir la circulación normal en la zona.