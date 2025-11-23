Mataron a un hombre en un campo de Otamendi

Estiman que lo mataron de un golpe con un objeto contundente, pero aguardarán la realización de la autopsia. (Imagen ilustrativa de Otamendi)

La fiscalía descentralizada de General Alvarado investiga el asesinato de un hombre de 75 años, cuyo cuerpo fue hallado este domingo en una precaria construcción en un campo de Comandante Nicanor Otamendi en inmediaciones de la Ruta 88.

Fuentes oficiales confirmaron a 0223 que efectivos del Comando de Patrulla Rural, con el apoyo de la Policía Comunal de General Alvarado, trabajaron en la vivienda que ocupaba Alberto Costa, quien no tenía relación laboral con los dueños del predio.

“Al hombre lo dejaban estar en el lugar porque cuidaba algunos corderos y lechones de su propiedad”, señalaron.

Las autoridades creen que la víctima fue asesinada de un golpe con un objeto contundente, pero lo confirmará la autopsia.

La primera hipótesis en la investigación a cargo del fiscal Ramiro Anchou descarta la de un homicidio en ocasión de robo, ya que en el lugar los allegados de Costa no observaron faltantes y había algunos elementos de valor que no fueron sustraídos.

