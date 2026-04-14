Crueldad sin límites: tiró cuatro cachorros desde una camioneta y escapó

En un acto cruel y despiadado, el conductor de una camioneta arrojó una caja con cuatro cachorros por la ventana y escapó sin mirar atrás.

El hecho no pasó inadvertido: un perro que presenció la escena comenzó a ladrar con insistencia y alertó a su dueña. Al salir a ver qué ocurría, la mujer se encontró con los pequeños, indefensos y abandonados a su suerte.

Indignada, compartió las imágenes de una cámara de seguridad en el grupo del barrio con la esperanza de que el responsable “se arrepintiera y pidiera perdón”. La respuesta que recibió, sin embargo, fue aún más desoladora, aseguraron no saber dónde estaban los animales y que "los habían dejado porque no podían hacerse cargo".

La historia llegó a la organización Rescatando Huellas, que no dudó en intervenir. Se acercaron hasta el lugar para asistirlos y se encontraron con un cuadro alarmante: “cuatro chiquitos panzones y llenos de sarna”, relataron en sus redes sociales.

Una voluntaria se ofreció para cuidarlos durante su recuperación. “Ya les dimos medicación para los hongos y comenzaron el proceso de desparasitación”, explicó la rescatista. Ahora atraviesan una etapa clave: “Hay que seguirlos muy de cerca para ver cómo evolucionan, porque no es nada sencillo cuando llegan en estas condiciones”, agregó.

Mientras avanzan lentamente hacia una mejor calidad de vida, desde la organización abrieron la convocatoria para encontrarles familias responsables que los adopten cuando estén recuperados.

Porque detrás de esta historia hay algo más que cuatro cachorros abandonados: es el reflejo de una problemática que no da tregua. En Mar del Plata, cientos de animales siguen siendo descartados como si fueran objetos, condenados al frío, al hambre y al olvido. Y, aun así, en medio de tanta indiferencia, todavía hay quienes eligen no mirar para otro lado.