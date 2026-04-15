Graciela Borges recordó su historia de amor con el marplatense que fue homenajeado con una calle en Sierra de los Padres

Graciela Borges habla poco de sus amores y, aunque tuvo parejas del mundo del espectáculo y del deporte, prefiere mantener un perfil bajo. Se casó muy joven con un corredor de autos marplatense que fue el padre de su único hijo. Estuvo muchos años junto a un director de cine y otros tantos con un arquero varios años menor que ella. Se dice también que tuvo romances secretos con colegas y hasta un affair con el “Beatle” Paul McCartney. Ella nunca confirma ni desmiente nada, pero su sonrisa y sus ojos brillantes encierran todas las respuestas.

Conoció al piloto marplatense Juan Manuel Bordeu en los 60 cuando ella tenía apenas 18 años y era una estrella incipiente del cine argentino y él ya era reconocido en el automovilismo. Se casaron dos años después y en 1970 nació Juan Cruz, el único hijo de la actriz. Dicen que fue Juan Manuel quien la vio primero y se enamoró perdidamente. El flechazo sucedió en esa primera cena compartida.

“Fue mi gran amor. Tuve el marido más ideal que haya tenido nadie en la vida. Él conocía a una amiga mía y le dijo ‘te regalo mi mejor buzo si me presentás a Graciela Borges’. Entonces nos conocimos en una cena que armaron y no nos separamos más. Estuvimos juntos durante 14 años. Me casé siendo muy joven; tenía 18 años cuando me enamoré de Juan Manuel. Y tuvimos una vida maravillosa. Fui muy feliz. Solo tengo recuerdos amorosos de ese tiempo…” dijo Borges en una entrevista a La Nación.

Sin embargo, también pasaron momentos difíciles: “Con él perdí tres chicos, uno se trató de un embarazo extrauterino y fue un proceso muy difícil…. Después hice un tratamiento feroz y, a la vez, maravilloso, gracias al cual nació Juan. Dejé todo y me dediqué a ese proceso. Fuimos muy felices el tiempo que lo fuimos, luego decidimos separarnos y seguimos siendo amigos hasta el último momento de su vida. Los hijos de Juan Manuel son como hijos para mí también y, por otra parte, soy muy amiga de su última mujer, la adoro y festejamos cumpleaños juntas. Juan fue un caballero en las carreras y en la vida. Nunca tuvo problemas con ningún colega. Era muy noble y conmigo fue un gran compañero. Me alentó mucho para que yo actuara. Le gustaba el arte y el movimiento que tenía por los estrenos y los eventos. Y si nos separamos, jamás fue por algo que nos haya hecho mal. Fue un estado de ánimo. La gente se sigue queriendo de otro modo".

Así fue hasta la muerte de Bordeu en 1990. Siempre mantuvieron una buena relación y hablaban con cariño el uno del otro. Eran familia. La actriz también tuvo buena relación con las otras parejas del piloto y todas lo acompañaron en los años difíciles de la enfermedad y en el final.

“Un día nos dijo: ‘Chicas, no puedo más’. Entonces nos unimos y lo cuidamos entre las tres. Todo fue muy natural… Algunas personas se anclan en el corazón de algún modo y Juan Manuel es una de ellas. Le estoy muy agradecida por cómo fue conmigo. Pudimos dejar de estar juntos, pero nunca dejamos de estar con el corazón".