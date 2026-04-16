Amenaza de tiroteo en escuelas: identificaron a uno de los autores

La seguidilla de amenazas sobre posibles tiroteos que se registró en distintas escuelas del país llegó a varios establecimientos de La ciudad y tuvo, hace instantes, la posibilidad de identificar a uno de los autores que en las próximas horas será citado a declarar.

La tarea del fiscal Walter Martinez Soto del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil con directivas a personal policial y entrevistas con autoridades de las escuelas permitió confirmar dos denuncias realizadas y otras dos en desarrollo en escuelas de gestión pública y privada.

Según los datos a los que tuvo acceso 0223, el alumno identificado es un menor de edad que asiste al colegio Esquiú y que será imputado del delito de intimidación pública y que podría prestar declaración la próxima semana.

“Si ese delito lo comete un mayor se puede solicitar la aprehensión, pero no en el caso de menores. Lo que sí sucedió, en el caso de las amenazas de bombas que se realizaba en algún momento es que los padres de los autores se tuvieron que hacer cargo de los gastos de los operativos”, dijo el fiscal a este medio.

Este tipo de mensajes de violencia surgió a partir de un reto viral de TikTok, que incita a los chicos a transmitir el horrible mensaje. La sorpresa apareció luego de que se constatara que el hecho también llegó a varios establecimientos.

Réplicas en todo el país

En la ciudad de La Plata, la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense y el Ministerio de Seguridad provincial, junto con el área de Delitos Complejos, comenzaron a trabajar para esclarecer la situación.

Entre los principales objetivos se encuentran encontrar el origen de los mensajes, confirmar su veracidad y prevenir cualquier tipo de riesgo, mientras se refuerzan los protocolos de seguridad.

La situación se repite en establecimientos educativos de las provincias de Tucumán, Mendoza, Córdoba, Neuquén, Tierra del Fuego y también en la Ciudad de Buenos Aires.