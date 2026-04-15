Venta de entradas: cómo y dónde pueden conseguir su lugar los hinchas de Aldosivi y Racing

A cuatro días del encuentro, que genera expectativa por ser con ambas parcialidades, Aldosivi anunció cómo será la venta de entradas tanto para sus hinchas como para los de Racing, que estarán el domingo a las 13.30 en el "José María Minella", por la 15ta fecha del Torneo Apertura.

Para los hinchas del "tiburón", el expendio se pondrá en marcha el jueves en la Tienda Tiburón y se irán abriendo otros puntos de venta con el correr de los días. Las mismas tendrán un valor de $40000 la general, mientras que los jubilados pagarán $20000 y los menores $10000. En tanto, las plateas salen $60000.

Como remarcamos siempre, ser socio es un beneficio enorme para aquellos que van habitualmente a la cancha, porque con esa cuota tiene incluida la entrada a los partidos y, además, el dinero ingresa directamente a las arcas del club.

Por su parte, los hinchas de Racing ya pueden asegurar su lugar en la popular (5000 entradas) y platea (1500) del sector norte del estadio, e ingresarán por avenida Canosa. Los precios hasta agotar la capacidad, tienen un valor de $60000 la popular y $90000 la platea. En este caso, la venta es únicamente de manera virtual en el siguiente link https://feverup.com/m/624143

Venta de entradas Aldosivi

🔰 Tienda Tiburón (Olavarría 2967)

•Jueves de 10 a 14 y de 16 a 20 hs

•Viernes de 10 a 14 y de 16 a 20 hs

•Sábado de 10 a 20 hs

•Domingo de 10 a 12 hs

🔰 Predio Club Aldosivi

•Viernes de 10 a 18 hs

•Sábado de 10 a 12 hs

🔰 Shell (Constitución 6690)

•Sábado de 13 a 20 hs

🔰 YPF Batán (Ruta 88, km 12.5)

•Sábado de 13 a 20 hs

🔰 Ferreteria Acantilados Calle 493 Número 491

•Viernes de 10 a 18 hs

•Sábado de 10 a 15 hs

⚠️ Recordatorio importante para socios

Los pagos online a través del portal de socios (socios.aldosivi.com) y los pagos presenciales en las oficinas deben realizarse con al menos 24 horas de anticipación al partido. El día del partido no se cobrarán cuotas sociales.

