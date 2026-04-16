Vecinos de los barrios linderos a la Ruta 2 reclaman por la velocidad de los autos, la poca luz y falta de señalética

Los vecinos de la zona norte de Mar del Plata, cuyos domicilios se encuentran cercanos a la Autovía 2, reclamaron frente al Centro Integral de Atención al Usuario de Autopistas de Buenos Aires SA (Aubasa). Piden por luminarias, señalética y reductores de velocidad por los accidentes en el sector de ingreso y egreso a nuestra ciudad.

"Somos 18 barrios los afectados, incluyendo los barrios privados. Cruzamos la ruta y entramos por ella. Por eso, desde hace muchos años, pedimos por la iluminación y una velocidad máxima para los conductores", le dijo Pablo -vecino de Estación Camet- a 0223.

La manifestación llegó hasta las puertas de la sede de Aubasa porque "hay una orden del gobierno de la provincia que les exige realizar estas obras". Según declararon los vecinos, desde abril del 2025 la Subsecretaría de concesiones de la provincia de Buenos Aires le ordenó a Aubasa renovar luminarias y colocar señalética, pero todavía no se vieron avances.

Piden por luminarias, señalética y reductores de velocidad. Foto 0223.

En tanto, la densidad poblacional creció en la zona norte de la ciudad y los barrios se ampliaron, utilizando mucho más una ruta que es colmada por los turistas en vacaciones. "La gente que hace el viaje a Buenos Aires-Mar de Plata pasa por los barrios en el momento de máximo cansancio para los conductores, por lo cual requeriría este tipo de señalización, iluminación, como para advertir", expresó otro vecino.

"Creemos que hasta Aquasol debería haber una obligación de manejar con una máxima de 60 km/h. También necesitamos más semáforos para cruzar a los barrios. Pero lo más importante es la luminaria, porque está todo oscuro. Las rutas 11 y 88 están iluminadas, ¿por qué esta no?", añadió José Luis en diálogo con este medio.

Por último, una vecina sintetizó diciendo que "no se ve nada y se repiten los accidentes". Y agregó que "solo pusieron un cartel cuando murió Elián, un nene que cruzó en bicicleta y fue atropellado por una moto".