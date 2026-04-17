Violencia en las escuelas: una adolescente apuñaló a su exnovio en San Martín

Un violento episodio ocurrido en la localidad bonaerense de San Martín generó conmoción en la comunidad educativa. Una adolescente de 14 años apuñaló a un compañero de 15, con quien había mantenido una relación reciente, en la puerta de la Escuela de Educación Secundaria Nº4 Dr. Ricardo Rojas, minutos antes del ingreso a clases.

El ataque se produjo al mediodía y quedó registrado por cámaras de seguridad de la zona. En las imágenes se observa al joven caminando junto a una amiga cuando, de manera repentina, la agresora lo alcanza por detrás y lo hiere en la nuca con un cutter. Tras la agresión, el chico cae al suelo mientras la adolescente se dirige rápidamente hacia el interior del establecimiento.

La víctima, identificada como Luciano, fue trasladada de urgencia a un centro de salud, donde constataron que presentaba heridas cortantes leves en la nuca y en los brazos, estas últimas producto de los intentos por defenderse. Según informaron fuentes médicas, se encuentra fuera de peligro y estable.

En declaraciones posteriores, el propio adolescente brindó detalles del vínculo que mantenía con la agresora. Contó que habían comenzado a salir hacía pocas semanas, aunque la relación estuvo marcada por episodios de celos y actitudes violentas. “Era buenita, pero me habían dicho que estaba loca”, expresó, y agregó que decidió dejar de hablarle días antes del ataque porque “se había puesto muy agresiva”.

El joven también relató situaciones previas de violencia, como una ocasión en la que la chica lo fue a buscar a su casa y lo agredió físicamente al enterarse de que hablaba con otra persona.