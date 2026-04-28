Liderazgo joven sin fronteras: el ICT consolida a Mar del Plata como referente en la educación

En un mundo que demanda respuestas creativas ante la globalización, el ICT ha vuelto a demostrar por qué es una institución de vanguardia en la región. La finalización de la decimocuarta edición del Encuentro Escolar Internacional ANDES no solo dejó un balance positivo en términos de participación, sino que reafirmó el compromiso del colegio con una premisa fundamental: la educación debe trascender las aulas para formar verdaderos ciudadanos del mundo.

Una tradición que transforma realidades

Lo que comenzó en el año 2010 como una idea innovadora, se ha transformado hoy en una tradición institucional que supera fronteras. El Encuentro ANDES es mucho más que un evento académico; es un espacio de reflexión y debate diseñado para y por los alumnos de nivel secundario.

Este encuentro se distingue por ser un motor de aprendizaje personal y social, donde el protagonismo absoluto reside en los jóvenes. Durante cinco jornadas intensas, estudiantes de países de Colombia, Perú, Bolivia y Argentina convivieron bajo un mismo techo, esta vez en la nueva sede del ICT inaugurada este año, compartiendo valores de empatía, solidaridad y respeto mutuo.

El eje del debate: Consciencia en la era del algoritmo

Este año, la temática elegida por los propios alumnos del ICT fue "La hiperconexión y la dependencia digital: Una mirada educativa hacia un uso consciente de la tecnología". La elección de este eje no fue casual; responde a una preocupación genuina de las nuevas generaciones por entender el impacto de la tecnología en su desarrollo personal y social.

A través de exposiciones y debates grupales, los participantes discutieron y desarrollaron sus perspectivas sobre cómo navegar un futuro cada vez más interconectado sin perder el sentido de comunidad. Este ejercicio de pensamiento crítico posiciona al ICT como un referente en la ciudad, al abordar problemáticas contemporáneas con una rigurosidad académica que inspira a otras instituciones.

Un intercambio inolvidable

El cronograma del encuentro fue diseñado meticulosamente para equilibrar la cuestión académica con el enriquecimiento cultural. La jornada comenzó con la recepción de delegaciones y la ponencia inaugural del ICT, para luego dar lugar a las presentaciones posteriores. Este espíritu de pensamiento crítico se profundizó con un intenso trabajo en comisiones donde resonaron las diversas voces de América Latina.

La integración con el entorno también fue protagonista; mientras las delegaciones extranjeras descubrían los encantos de Mar del Plata, los alumnos locales desempeñaron con orgullo su rol de anfitriones, fortaleciendo en el proceso su autoestima y habilidades de cooperación global. Los momentos de distensión y fraternidad se vivieron durante el Stand, donde se compartieron comidas típicas. Finalmente, el broche de oro llegó con la ceremonia de cierre, un espacio donde los bailes tradicionales de cada país celebraron la vibrante diversidad cultural que nos une como región.

El ICT: Mirando hacia el futuro

El proyecto nació de una pregunta poderosa: “¿Cómo podemos preparar a nuestros estudiantes para un futuro que será cada vez más global e interconectado?”. La respuesta se encuentra en cada edición de ANDES, donde el ICT no solo educa en conocimientos, sino que siembra valores de inclusión, respeto y diversidad.

Con la realización de este decimocuarto encuentro, el ICT se consolida no solo como un colegio de prestigio en Mar del Plata, sino como un puente necesario para la integración latinoamericana, dejando huellas imborrables en cada joven que participó de esta experiencia única.