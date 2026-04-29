Lo condenaron por un robo y quedó en libertad por el tiempo que llevaba detenido

Un hombre de 51 años que junto a otras cuatro personas robó una vivienda fue condenado a tres años y dos meses de prisión tras la validación de un acuerdo de juicio abreviado. En el mismo acto se dispuso su excarcelación en términos de libertad condicional ya que estaba detenido desde diciembre de 2023.

En el acuerdo que el fiscal Carlos Russo y la defensa a cargo del abogado penalista Lucas Tornini presentaron en el Tribunal Oral en lo Criminal N°3 se dio por probado que la mañana del 27 de diciembre de 2023 Máximo Sepúlveda Pacheco era una de las personas que forzó el portón del garaje de una vivienda ubicada en Gascón al 1000. De ese lugar sustrajeron varios bienes que cargaron a bordo de un auto Ford Fiesta.

Se hizo en el TOC N°3.

Las imágenes de las cámaras de seguridad permitieron observar toda la mecánica del suceso, desde las observaciones previas, pasando por el ingreso de los sujetos a la vivienda y culminando con el egreso del lugar llevándose pertenencias de la víctima.

En la sentencia a la que tuvo acceso 0223, el Juez Federico Wacker Schroder descartó cuestiones eximentes de la responsabilidad penal, valoró como atenuante el buen concepto presunto y como agravante los antecedentes penales certificados por la acusación.

Fue excarcelado.

El magistrado declaró al imputado coautor del delito de robo agravado por su comisión en lugar poblado y en banda y mediante efracción de vivienda habitada y lo condenó a tres años y dos meses de prisión. En atención a los tiempos de detención informados se declaró que el vencimiento de la pena operará el 26 de febrero 2027.

Tal lo planteado por la defensa, se dispuso la inmediata excarcelación en función de libertad condicional mientras que durante ese período fije domicilio y se someta al control del Patronato de Liberados.