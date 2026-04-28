Dos balazos de calibre chico: qué detalló la autopsia del hombre asesinado en el barrio Belgrano
La autopsia a los restos de Marcelo Lorenzo Rojas se hizo este martes. Rescataron un plomo calibre .22.
Por Redacción 0223
PARA 0223
El informe preliminar que este martes recibió la Unidad Funcional de Instrucción N°4 confirmó que el hombre asesinado el lunes en el barrio Belgrano recibió dos heridas de bala que provocaron un shock hipovolémico que derivó en un paro cardio respiratorio.
De acuerdo a los datos a los que tuvo acceso 0223, el cuero de Marcelo Lorenzo Rojas presentaba dos ingresos de bala por una pierna y en el glúteo que provocaron lesiones de extrema gravedad que terminaron con su deceso cerca del mediodía del lunes en el Hospital Interzonal General de Agudos (Higa).
Los profesionales de Policía Científica que hicieron la operación ordenada por la fiscal Constanza Mandagarán lograron extraer un plomo calibre .22. “Ese tipo de munición hace habitualmente un ‘viboreo’ al ingresar al cuerpo y provoca lesiones de gravedad”, dijo una fuente consultada.
Rojas fue atacada a tiros en la zona de Vértiz al 11700 cuando se acercó una persona en moto que intentó hacerlo subir al rodado. El hombre de 36 años salió corriendo y desde la moto dispararon entre cuatro y cinco disparos, dos de los cuales provocaron la herida mortal.
Tal como se informó, los investigadores evalúan la hipótesis de que el crimen sea un ajuste de cuentas directamente vinculado al asesinato de quien sería Kevin Ábalos, el joven cuyo cuerpo - aún no identificado oficialmente- apareció carbonizado en la madrugada del sábado en un descampado de Juan B. Justo al 8400, en el barrio José Hernández.
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