Furor por el álbum del Mundial 2026: usuarios dicen que apareció gratis en una app y crece la demanda de figuritas

El lanzamiento del álbum de figuritas del Mundial 2026 ya empezó a generar furor entre los fanáticos, con alta demanda en kioscos y también una fuerte repercusión en redes sociales por supuestas promociones.

En las últimas horas, usuarios compartieron publicaciones en las que aseguran haber encontrado el álbum gratis en la app de PedidosYa, donde figuraba con un precio de 0 pesos. Las capturas rápidamente se viralizaron, aunque no hubo confirmación oficial sobre ese supuesto error ni sobre la existencia de una promoción de ese tipo.

Más allá de esos casos puntuales, lo cierto es que el álbum ya se encuentra a la venta en distintos puntos del país, pero conseguir figuritas no está siendo tarea sencilla. En muchos kioscos hay faltantes, mientras que en otros directamente se arman listas de espera ante la alta demanda.

Completar la colección tampoco es barato. Según estimaciones, llenar el álbum del Mundial 2026 puede costar alrededor de 300 mil pesos, teniendo en cuenta la cantidad de sobres necesarios y la repetición de figuritas, un clásico de cada edición.

Como ocurre en cada previa mundialista, el fenómeno vuelve a instalarse con fuerza: entre la ansiedad por empezar la colección, la dificultad para conseguir sobres y las historias virales en redes, el álbum ya se convirtió en uno de los protagonistas de la temporada.