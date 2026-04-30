Punta Mogotes: concejales pide frenar el concurso provincial tras un fallo clave de la Suprema Corte

Con el telón de fondo de una reciente definición judicial, concejales de la UCR, el Pro y la Coalición Cívica impulsaron una comunicación en el Concejo Deliberante para solicitar la suspensión del concurso de ideas que promueve la Provincia para renovar el complejo de Punta Mogotes.

La iniciativa se apoya en el fallo dictado el 23 de abril por la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, que rechazó un recurso extraordinario federal presentado por la Provincia en el marco del litigio con la Municipalidad de General Pueyrredon. A partir de esa resolución, la competencia de la causa quedó radicada en el fuero contencioso administrativo de Mar del Plata y no ante el Civil y Comercial de La Plata, como pretendía la Fiscalía de Estado.

En ese contexto, los bloques opositores cuestionaron que el concurso de ideas lanzado por el gobierno bonaerense -con participación del Ministerio de Producción, la Administración Punta Mogotes y el Colegio de Arquitectura y Urbanismo bonaerense- avance mientras sigue abierto el conflicto institucional por la transferencia del predio.

Los concejales Bussetti (Pro), Bordaisco (UCR) y García (CC) piden frenar el concurso de ideas.

Al respecto, el presidente del bloque de concejales del radicalismo + Nuevos Aires, Ariel Bordaisco, advirtió que avanzar con el concurso resulta “precipitado en medio de un conflicto institucional y judicial abierto entre la Provincia y el Municipio”, y remarcó que cualquier decisión en este escenario podría afectar los intereses de la ciudad.

Asimismo, sostuvo que el reclamo de General Pueyrredon por la transferencia del complejo “resulta viable y legítimo en función de los antecedentes históricos, geográficos y normativos”, por lo que consideró necesario actuar con prudencia.

En esa línea, el proyecto plantea que “por razones de seguridad jurídica, planificación territorial y respeto por la autonomía municipal, no corresponde avanzar en definiciones estructurales sobre el predio hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo”.

La Suprema Corte reconfirmó que la causa se debe tramitar en la justicia Contencioso Administrativo de Mar del Plata.

El presidente del bloque del PRO, Julián Bussetti señaló: “Es imprudente avanzar con un concurso que define el futuro del complejo cuando existe un conflicto judicial abierto. Cualquier decisión en este contexto puede colisionar con los intereses del Municipio, que tiene fundamentos sólidos para reclamar la titularidad del predio”.

En tanto, Guido García, de la CC, agregó: “No es solo un acto administrativo: es quién decide sobre Punta Mogotes. Hay fallos de la Justicia que deben respetarse y no se puede avanzar ignorándolos. Es momento de respetar la autonomía municipal y avanzar en la transferencia para que Mogotes vuelva a ser de los marplatenses”.

Según remarcan, el proceso ya cerró la recepción de propuestas el 27 de abril y prevé definir un proyecto ganador en los primeros días de mayo. Sin embargo, consideran “precipitado” continuar con esa instancia sin que antes se resuelva la disputa judicial sobre la titularidad del complejo.

Mogotes, otro capítulo en la disputa Montenegro vs Kicillof.

El proyecto sostiene que el reclamo del municipio para que se concrete la transferencia definitiva de Punta Mogotes —en base al convenio firmado en 1979— aparece como “viable y legítimo”, y alerta que cualquier decisión que adopte la Provincia podría entrar en colisión con los intereses comunales.

Además, subraya que el concurso no implica una intervención menor, sino que abarca definiciones estructurales sobre el uso del espacio público, el desarrollo turístico y la planificación urbana, lo que —según plantean— exige mayor prudencia institucional y seguridad jurídica.

Por eso, en el artículo central de la comunicación, los concejales solicitan al gobierno provincial y a la administración del complejo que suspendan provisoriamente el concurso y eviten avanzar con medidas que puedan modificar el estado jurídico del predio.

En paralelo, reclaman que la Provincia adopte las acciones necesarias para concretar de manera definitiva la transferencia institucional y administrativa de Punta Mogotes a la órbita municipal.