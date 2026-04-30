El dólar cayó por tercera rueda al hilo: a cuánto cerró en el último día hábil de abril

El dólar oficial volvió a caer este jueves 30 de abril, y se mantuvo por debajo de los $1.400 en el segmento mayorista, luego de cuatro jornadas consecutivas al alza.

En el mercado mayorista, el tipo de cambio bajó $12 (-0,9%) hasta los $1.391 para la venta, manteniéndose lejos del techo del esquema de bandas fijado por el Bcra, que se ubica en torno a los $1.703,2. La distancia entre ambos niveles ronda el 22,4%.

En la semana, el tipo de cambio finalizó con una pérdida de $8,50 (-0,6%) y en el mes tuvo una variación positiva de $9 (+0,7%).

El dólar oficial minorista cerró a $1.365 para la compra y a $1.415 para la venta en el Banco Nación (BNA). En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (Bcra), la divisa lo hace a $1.415,80 para la venta.

Por su parte, el dólar blue cerró a $1.380 para la compra y a $1.400 para la venta.

El dólar blue cerró a $1.380 para la compra y a $1.400 para la venta.

El dólar CCL cerró a $1.496,56 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 7.6%. El dólar MEP cerró a $1.445,11 y la brecha con el dólar oficial es de 3.9%.

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.833. El dólar cripto o dólar Bitcoin cerró a $1.478,04.