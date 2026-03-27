Vuelve un ícono de los 90: el gigante de las pizzas que regresa a la Argentina para pelear el trono

La cadena estadounidense Pizza Hut planea regresar a la Argentina tras dos intentos fallidos en décadas pasadas. Esta nueva incursión busca aprovechar la estructura logística que su casa matriz ya tiene montada en el país. El objetivo principal es recuperar terreno frente a competidores internacionales y las pizzerías más tradicionales de cada barrio: en principio, la estrategia se basará en un modelo de franquicias para expandir su presencia en los principales centros urbanos.

El interés renovado de la marca responde a un contexto de mayor apertura para las inversiones de empresas globales. Al operar actualmente con la firma KFC, la compañía cuenta con un conocimiento previo sobre el consumo local. Se espera que la apertura de locales se concrete en lo que resta del año, aunque no hay fechas confirmadas. Esta apuesta forma parte de un plan regional que busca consolidar el liderazgo en toda América Latina.

La marca tampoco tuvo suerte en Chile.

Por qué Pizza Hut no funcionó en Argentina

La historia de la marca en el mercado nacional comenzó en 1983, pero chocó contra la fuerte cultura pizzera local. En los años noventa hubo un segundo intento que tampoco logró sostenerse en el tiempo frente a la competencia. Ahora, la empresa apuesta por un menú renovado y promociones agresivas para atraer a los segmentos más jóvenes. El desafío será adaptar sus productos globales a un paladar que históricamente prefirió la pizza de molde.

Con casi 20 mil restaurantes en todo el mundo, la firma se posiciona como la segunda cadena más importante. Su llegada, que todavía no tiene fecha confirmada, sumará una opción internacional de peso a la oferta gastronómica que se encuentra actualmente en expansión. Aunque en países vecinos como Chile hubo cierres recientes, la empresa confía en el potencial de crecimiento argentino. Los fanáticos esperan las primeras confirmaciones oficiales sobre las ubicaciones de los locales.