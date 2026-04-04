Rosca de Pascua casera: receta fácil y económica para preparar en 30 minutos.

Con la Pascua cerca, preparar una rosca casera puede ser una excelente manera de compartir un momento en familia. Esta receta, sencilla y económica, permite hacer una rosca rica y esponjosa, utilizando ingredientes que ya están en la mayoría de los hogares, y en menos de 30 minutos.

Para hacer la masa, necesitás 350 gramos de harina 0000, 150 gramos de almidón de maíz, 100 gramos de manteca pomada, 2 huevos más 1 yema, 180 gramos de azúcar, ralladura de medio limón, una cucharada de esencia de vainilla, 25 gramos de levadura fresca y una taza de leche tibia. El secreto está en mezclar los ingredientes secos, formar un hueco en el centro y agregar la manteca, la esencia de vainilla, la ralladura, la levadura y los huevos. Después, hay que sumar la leche tibia de a poco hasta lograr una masa suave y lisa.

Después de amasar por unos cinco minutos, se debe dejar fermentar la masa hasta que duplique su volumen. Una vez lista, hay que darle forma de rosca en un molde enmantecado y dejar que vuelva a crecer. Este doble levado es la clave para garantizar que quede esponjosa y liviana.

Para la crema pastelera mezclá los huevos, la yema, la leche, azúcar y esencia de vainilla, cocinando a fuego medio hasta que espese. Después colocá la crema en una manga para decorar la rosca antes de llevarla al horno. Cociná a 180°C durante 30 a 45 minutos o hasta que la superficie esté dorada.

Finalmente, una vez fría, pincelá la rosca con almíbar y decorala con huevos de chocolate, granola o golosinas a gusto. Además de fácil, es económica, rica y rápida.

Ingredientes pasados en limpio: