No tienen alma: robaron una escuela especial, la destrozaron y se llevaron hasta las canillas

Un violento hecho de vandalismo sacudió a la Escuela Especial N° 503 René Favaloro, ubicada en Italia 3536. Delincuentes ingresaron durante la noche, provocaron destrozos en casi todas las instalaciones y se llevaron elementos de grifería.

Esta mañana, cuando ingresó la secretaria para abrir la escuela encontró dos baterías de baños rotas: "Se robaron las canillas de la cocina e ingresaron en muchos de los salones donde rompieron todas las cerraduras", señaló Vanesa, vicedirectora de la institución, en diálogo con 0223.

La indignación y el dolor de las autoridades escolares también es compartido por toda la comunidad, luego de que hallaran la mayoría de los elementos dañados: "Abrieron todos los placares, los armarios de las maestras, tiraron el material didáctico y los juguetes de los chicos".

La policía científica llegó al lugar para revisar el edificio y tomar la denuncia. "Recién ahora podemos ingresar para hacer un relevamiento total. Salvo las canillas que es lo más evidente, y el celular de la escuela, no sabemos qué más robaron", indicó.

Sobre cómo ingresaron los delincuentes al establecimiento, consideró que "fue en el transcurso de la noche por el fondo. La puerta del frente estaba cerrada con reja y candado, por lo que hay una posibilidad de que hayan entrado por un aula de atrás".

"Los chicos tuvieron que volver a sus hogares"

La escuela brinda educación especial para chicos con diversas discapacidades desde los cinco años hasta el último año de primaria: "Tenemos una matrícula de 80 estudiantes que hoy vinieron y tuvieron que volver a sus casas porque no pudimos abrir", lamentó la mujer.

Al dolor por la situación de vulnerabilidad se suma que "las maestras han trabajado un montón para pintar los espacios, decorar los salones, preparar la paredes con un montón de propuestas pasado para recaudar fondos e ir acondicionando la escuela", según detallaron desde la institución.

La vicedirectora pone en palabras la realidad que todos ven: "Los únicos perjudicados son los chicos. Tenemos una comunidad hermosa que acompaña y comprendió la situación, pero todos compartimos el sentimiento de pena por lo que le ha pasado a nuestra institución", concluyó.