Fuerte choque contra un árbol en Villa Primera: dos personas heridas

El hecho ocurrió al mediodía en el barrio de Villa Primera

Un choque se registró este mediodía en la intersección de Ayacucho y Chile, cuando un auto perdió el control y se estrelló de frente contra un árbol, provocando importantes daños en la parte delantera del vehículo.

Como consecuencia del impacto, dos personas resultaron heridas: un hombre, que fue trasladado al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) con un golpe en la cabeza, y una mujer que, según relataron vecinos, se retiró del lugar por sus propios medios en aparente mal estado y sin recibir atención médica.



El auto perdió el control e impactó contra un árbol

De acuerdo a los primeros datos, el conductor habría perdido el control del vehículo por motivos que aún se investigan. Según pudo saber 0223 el conductor no contaría con licencia, y el auto estaría sin seguro ni la Verificación Técnica Vehicular (VTV) al día.



Vecinos de la zona salieron preocupados tras escuchar el fuerte impacto, mientras que en el lugar trabajó personal policial, que incluso restringió el paso hasta la llegada de la ambulancia.