Video: se termina el fin de semana largo y la ruta 2 colapsó

A pesar de que los balances de la actividad económica no fueron positivos durante Semana Santa, la ruta 2 se mostró colapsada en la tarde de este domingo por la vuelta de los turistas que aprovecharon los días de descanso.

En un video al que tuvo acceso 0223, se observa el sorprendente éxodo turístico que desbordó la autovía 2, luego del fin de semana extra largo de cuatro días que motivó a las escapadas a la costa atlántica.

Las imágenes fueron tomadas alrededor de las 16 a la altura de Lezama y más tarde sobre Dolores por una familia que regresaba, casi sin tráfico, hacia Mar del Plata.

En paralelo, la vía en sentido a Buenos Aires se encontraba colapsada, con cientos de automovilistas que regresaban a sus hogares para descansar y retomar la rutina en el primer lunes de abril.

De acuerdo a datos proporcionados por Aubasa cerca de las 15, en la autovía 2 y ruta 11 se registraba tránsito intenso en sentido a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Caba) y había demoras desde el kilómetro 210 hasta el 202.