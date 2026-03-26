Esta la ganó Brasil: Florianópolis cerró la temporada con 50% más de argentinos

temporada de verano récord

470.000 pasajeros en vuelos directos desde la Argentina

crecimiento del 47%

Florianópolis volvió a destacarse con una, impulsada principalmente por la llegada de turistas argentinos. Así lo informó la concesionaria Floripa Airport, que detalló que entre diciembre de 2025 y lo que va de marzo pasaron por la terminal, lo que representa unen comparación con la temporada anterior.

“El volumen equivalente a casi medio millón de viajeros evidencia la fortaleza del mercado argentino para el turismo en Santa Catarina”, señalaron desde la compañía.

El aumento en la cantidad de pasajeros estuvo acompañado por una mayor oferta aérea: las frecuencias entre Florianópolis y distintos destinos argentinos crecieron un 42% interanual durante el verano.

En ese marco, el aeropuerto operó vuelos que conectaron la ciudad brasileña con Buenos Aires, Córdoba y Rosario, a los que se sumaron rutas inéditas desde Salta y Tucumán, incorporadas especialmente para la temporada. En jornadas de mayor movimiento, se registraron hasta 21 despegues diarios.

A nivel país, Brasil cerró 2025 con un récord de 9,3 millones de turistas internacionales, lo que implicó un incremento del 37,1% respecto a 2024. Solo en enero y febrero recibió más de 2,6 millones de visitantes, el segundo mejor desempeño para un primer bimestre en su historia, según datos difundidos por Embratur en base a estadísticas del Ministerio de Turismo y la Policía Federal.

El inicio de 2026 también mostró cifras alentadoras. La Argentina se mantuvo como el principal mercado emisor de turistas hacia Brasil: en los dos primeros meses del año viajaron 1,2 millones de argentinos, un 28% más de llegadas por vía aérea en comparación con el mismo período de 2025.