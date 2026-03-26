Esta la ganó Brasil: Florianópolis cerró la temporada con 50% más de argentinos
Más de 470.000 argentinos viajaron a la ciudad en vuelos directos. Cómo cambió el turismo exterior.
Por Redacción 0223
PARA 0223
“El volumen equivalente a casi medio millón de viajeros evidencia la fortaleza del mercado argentino para el turismo en Santa Catarina”, señalaron desde la compañía.
El aumento en la cantidad de pasajeros estuvo acompañado por una mayor oferta aérea: las frecuencias entre Florianópolis y distintos destinos argentinos crecieron un 42% interanual durante el verano.
En ese marco, el aeropuerto operó vuelos que conectaron la ciudad brasileña con Buenos Aires, Córdoba y Rosario, a los que se sumaron rutas inéditas desde Salta y Tucumán, incorporadas especialmente para la temporada. En jornadas de mayor movimiento, se registraron hasta 21 despegues diarios.
A nivel país, Brasil cerró 2025 con un récord de 9,3 millones de turistas internacionales, lo que implicó un incremento del 37,1% respecto a 2024. Solo en enero y febrero recibió más de 2,6 millones de visitantes, el segundo mejor desempeño para un primer bimestre en su historia, según datos difundidos por Embratur en base a estadísticas del Ministerio de Turismo y la Policía Federal.
El inicio de 2026 también mostró cifras alentadoras. La Argentina se mantuvo como el principal mercado emisor de turistas hacia Brasil: en los dos primeros meses del año viajaron 1,2 millones de argentinos, un 28% más de llegadas por vía aérea en comparación con el mismo período de 2025.
Leé también
Temas
Lo más
leído