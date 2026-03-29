Dejó a un hombre solo en su casa y al volver había sido víctima de un hurto

El hombre detenido en Mar Azul por la policía bonaerense.

Un hombre de 32 años fue aprehendido en Mar Azul en el marco de una causa por hurto ocurrida en una vivienda particular, luego de una investigación que permitió establecer su presunta participación en el hecho.

El episodio tuvo lugar en un domicilio situado sobre calle 43, entre Necochea y Miramar. Allí, un hombre de 36 años denunció que había entablado contacto con otro individuo a través de la red social Facebook y que, tras coordinar un encuentro, lo recibió en su casa.

Según relató, en determinado momento se ausentó del lugar para realizar compras, dejando al visitante en el interior de la vivienda. Al regresar, advirtió que el sujeto se había retirado y constató la faltante de varios objetos.

Los elementos recuperados en Mar Azul por la policía

Entre los elementos denunciados como sustraídos se encontraban una notebook tipo gamer, un teléfono celular, un juego de parlantes y una base de enfriamiento para computadora.

A partir de las tareas llevadas adelante por el personal policial, se logró identificar al presunto autor, quien fue localizado y aprehendido.

Los elementos robados en Mar Azul por el detenido.

Asimismo, durante el procedimiento se concretó la incautación de parte de los objetos denunciados, que posteriormente fueron recuperados.

La investigación es llevada adelante por la UFID N° 6, con intervención de la Justicia, que dispuso las actuaciones correspondientes sobre el detenido.