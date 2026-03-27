Quiso robar mercadería de un supermercado y la descubrieron

Una mujer que intentó robar mercadería de un supermercado en el barrio Los Pinares fue aprehendida por personal policial tras un llamado al 911. Las autoridades judiciales en turno ordenaron la notificación de una causa penal.

La mujer fue aprehendida.

Personal del Comando de Patrullas arribó al local ubicado en avenida Constitución y Ricardo Rojas tras un llamado al sistema de emergencias 911 que alertaba sobre la retención de una mujer por parte del personal de seguridad del comercio.

Al arribar al lugar, los efectivos constataron que la misma había intentado retirarse del establecimiento sin abonar diversa mercadería, la cual llevaba en bolsas reutilizables del propio local. “La mujer fue interceptada en el sector de estacionamiento por el personal de seguridad, quienes dieron aviso inmediato a las autoridades”, informaron autoridades policiales.

Los objetos fueron recuperados.

Tras secuestrar los productos sustraídos —principalmente alimentos y artículos de almacén—, se labraron las actuaciones correspondientes en la comisaría séptima en el marco de una causa por hurto en grado de tentativa

La fiscal de Flagrancia Ana María Caro ordenó la notificación de la misma y su posterior libertad a tenor del artículo 161 del Código Procesal Penal.