Un niño abandonó su sueño y donará el dinero que había recaudado a los bomberos de Chubut

Shaithis, de 11 años, es citado por el "Pupi" Zanetti para participar de campamentos de fútbol.

Un niño de 11 años de Coronel Vidal comenzó a vender rifas para costear su viaje al Mini Mundial XPR, una experiencia de fútbol de alto rendimiento para jóvenes en Orlando, pero al enterarse de los incendios en Chubut, decidió que donará lo recaudado a los bomberos que arriesgan su vida para extinguir las llamas.

Por su talento, Shaithis fue convocado en repetidas ocasiones por el legendario ex futbolista Javier "Pupi" Zanetti para participar del XPR Football CAMP, una experiencia de entrenamiento de fútbol para jóvenes (9 a 18 años) en Argentina.

Allí, el vicepresidente del Inter de Italia enseña y comparte su experiencia junto a otros profesionales, ofreciendo entrenamiento de nivel, tecnología, alojamiento y formación en valores en lugares como Buenos Aires y Córdoba.

Entonces, el chico de la pequeña ciudad bonaerense comenzó a vender rifas para viajar al campamento de entrenamiento intensivo que se desarrollará durante el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México en Orlando. Se trata de una experiencia futbolística completa con alojamiento y vuelos para vivir el ambiente de la Copa del Mundo.

Sin embargo, sus planes cambiaron al saber de los incendios forestales en Chubut y decidió donar el dinero que llegue a juntar hasta el 13 de febrero para los bomberos que se encuentran combatiendo el fuego. "Como familia estamos orgullosos", destacaron en un comunicado.

Por su lado, Shaithis grabó un video para comunicar la decisión: "Como saben, estaba organizando una rifa para viajar al Mini Mundial de Fútbol de XPR con el Pupi Zanetti, pero mirando las noticias, vi los incendios en Chubut y después de termina r las rifas, todo lo recaudado será donado a los bomberos. Chubut nos necesita".

Quienes estén interesados en colaborar con $5.000 y participar del sorteo de $1.000.000, pueden comunicarse con Rosa (2234548505) o con Diego (2235034859).