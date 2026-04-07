Tuvo buena conducta en la cárcel en los últimos cuatro años y le otorgaron salidas transitorias

La Sala I de la Cámara de Apelación y Garantías le otorgó salidas transitorias a un joven de 23 años que cumple una pena única de siete años de prisión por una serie de robos, algunos de ellos con la actuación de cómplices, en distintos barrios de la ciudad tras la audiencia que se llevó adelante este martes.

A mediados del mes pasado no se hizo lugar a la incorporación de Martín Román Cortadi a los regímenes de libertad asistida, salidas transitorias y régimen abierto, medida que fue apelada por la defensa oficial y que dio lugar a la audiencia a cargo de los Jueces Leandro Favaro y Gastón de Marco.

Lo resolvió la Sala I.

La defensa sostuvo que desde su alojamiento en el Pabellón 11 Evangelista del complejo penitenciario de Batán registra conducta ejemplar diez y que tuvo salidas transitorias hasta la unificación de penas. Recordó que no es reincidente, y se encuentra en condiciones temporales de acceder a salidas desde junio del año pasado, a libertad asistida desde febrero de este año y a la libertad condicional en agosto de 2026.

Tras una serie de preguntas y luego de las argumentaciones de las partes, los Jueces confirmaron parcialmente la resolución que denegó la libertad asistida y revocaron la decisión de no hacer lugar a las salidas transitorias al observar “numerosos elementos positivos, en especial, su conducta ejemplar diez sostenida durante cuatro años y el cumplimiento de las salidas transitorias otorgadas por esta Alzada”.

La Sala I otorgó dos salidas transitorias mensuales–de doce horas cada una- que Martín Román Cortadi deberá cumplir con la tutoría de su hermano o su cuñado y con el cumplimiento de varias reglas de conducta: prohibición de consumo de bebidas alcohólicas y estupefacientes; realización de tratamiento psicológico en la unidad penal; y prohibición de tener o portar armas.