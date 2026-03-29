Alarma en Boca Juniors: el conflicto que pone en duda el futuro del Changuito Zeballos

Mientras Boca Juniors se prepara para una seguidilla clave en el Torneo Apertura y la Copa Libertadores, en los pasillos de La Bombonera hay un tema que genera más ruido que cualquier esquema táctico: la renovación de Exequiel Zeballos. El extremo santiagueño atraviesa la recta final de su recuperación de un desgarro, pero su futuro contractual hoy está lejos de resolverse.

La dirigencia Xeneize tiene como prioridad extender el vínculo del “Changuito”, que vence a fin de año. Las charlas llevan semanas y parecían encaminadas, pero en las últimas horas surgieron diferencias clave que frenaron el acuerdo. El principal conflicto gira en torno a dos puntos sensibles: la duración del contrato y, sobre todo, el monto de la cláusula de rescisión.

Actualmente, Zeballos tiene una cláusula fijada en 20 millones de dólares. Desde Boca buscan elevar ese blindaje para evitar una posible salida en el próximo mercado, ante el creciente interés desde Europa. Sin embargo, del lado del jugador consideran que ese monto debería mantenerse como mínimo, lo que generó un fuerte tire y afloje entre ambas partes.

A esta diferencia económica se suma otra cuestión importante: los años de contrato. Mientras el club pretende asegurarlo a largo plazo, el entorno del futbolista apunta a un vínculo más corto que le permita tener mayor margen de maniobra en el futuro. Esta distancia en las posturas es hoy uno de los principales obstáculos para cerrar la renovación.

Más allá de las tensiones, hay un punto en común que lleva tranquilidad en el mundo Boca: Zeballos no tiene intención de irse libre ni de negociar a espaldas del club. Su deseo es claro: dar el salto a Europa, pero dejando un ingreso importante en las arcas xeneizes. Por ahora, los sondeos más firmes llegaron desde Italia y Rusia, aunque sin ofertas concretas.

En lo deportivo, el regreso del Changuito aparece como una pieza clave para el equipo de Claudio Úbeda, que deberá encontrarle un lugar en un once que mostró solidez en su ausencia. Su vuelta no solo puede potenciar el ataque, sino también revalorizar su figura de cara al mercado. Mientras tanto, en Boca la postura es firme: renovación con cláusula alta o negociación en pausa, en una historia que promete varios capítulos más.