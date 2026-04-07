"¿Me puedo quedar con mi celu?": asaltó un pet shop de San Juan y aceptó los pedidos de la víctima

"Te la dejo", le aseguró sobre una notebook, aunque finalmente la tomó.

Un peculiar asalto se registró en el mediodía de este martes en un comercio situado en el barrio San Juan, donde un ladrón ingresó con intenciones de sustraer la caja registradora y productos de valor, pero negoció con la víctima y aceptó no llevarse ciertas pertenencias.

El hecho ocurrió apenas minutos pasadas las 12 en un pet shop ubicado en 20 de Septiembre y Moreno, cuando un sujeto totalmente encapuchado, con visera y cuello de polar, ingresó y le enseñó un arma blanca a la mujer que atendía el negocio.

Aunque existen fragmentos en los que no se logra distinguir la conversación, sí se escucha en repetidas ocasiones que la empleada le pide perdón al delincuente, quien adoptó una actitud no demasiado común para tratarse de un hecho delictivo.

Incluso, de acuerdo al video de las cámaras de seguridad, el agresor le preguntó por una computadora y cuando le contó que era "del trabajo", soltó: "Te la dejo, te la dejo".

De la misma manera fue el ida y vuelta en otro pasaje del robo. "Por favor, ¿me puedo quedar con mi celu?", consultó la víctima, que recibió una inesperada respuesta del indivudo. "Sí, está bien", fue su contestación, mientras intentaba buscar otros elementos del valor.

Finalmente, el interés mayor del hombre era el dinero en efectivo y la caja registradora, la que se llevó junto a la notebook que aseguró dejar y diferentes productos que no se perciben en las imágenes.