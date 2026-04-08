Crece la violencia en las escuelas y el Concejo propone un plan para prevenirla

Una movilización en Mar del Plata contra la violencia escolar, una problemática que el proyecto busca abordar con políticas públicas sostenidas.

En medio de sucesivos casos de violencia escolar, con epicentro en el reciente tiroteo en una escuela santafesina que culminó con la muerte de un menor de 13 años, el Concejo Deliberante tomó nota y en las últimas horas la oposición presentó un proyecto de ordenanza para crear un programa integral destinado a prevenir, abordar y reducir las violencias en el ámbito escolar dentro del sistema educativo municipal de General Pueyrredon.

La iniciativa de Acción Marplatense surge en un contexto en el que, según se señala en los fundamentos, durante el último ciclo lectivo y el actual se registraron distintos episodios de conflictividad en instituciones educativas del distrito. En ese marco, advierten que estas situaciones impactan en las trayectorias educativas, el clima institucional y las condiciones de enseñanza.

El proyecto propone la creación del Programa Municipal Integral de Prevención, Abordaje y Disminución de las Violencias en el Ámbito Escolar, que alcanzaría a todos los niveles educativos municipales: inicial, primario y secundario.

El acoso entre pares es una de las formas de violencia que el programa apunta a prevenir dentro del ámbito educativo.

Entre sus objetivos principales se destacan la promoción de la convivencia democrática, el fortalecimiento de vínculos respetuosos dentro de la comunidad educativa y la generación de herramientas para la resolución pacífica de conflictos. También apunta a mejorar la detección temprana de situaciones de malestar o vulneración de derechos.

"La propuesta pone el acento en un enfoque integral y preventivo, priorizando estrategias pedagógicas por sobre respuestas punitivas", señaló su autora Eva Ayala. En ese sentido, se prevé la creación de espacios de escucha y participación, instancias de mediación, capacitaciones docentes y actividades culturales, deportivas y comunitarias como herramientas de inclusión.

Además, el programa contempla acciones específicas para abordar violencias en entornos digitales y promueve la articulación con la Educación Sexual Integral como parte de la prevención.

La concejala Eva Ayala es la autora del proyecto que busca crear un programa integral para prevenir las violencias en escuelas municipales.

La autoridad de aplicación sería la Secretaría de Educación municipal, que tendría a su cargo el diseño e implementación del programa en las escuelas. También se prevé la participación de equipos docentes, familias, universidades y organizaciones sociales.

El proyecto incluye la creación de un sistema de monitoreo y evaluación, con indicadores sobre convivencia escolar, relevamientos periódicos y la elaboración de informes públicos sobre los resultados.

La iniciativa deberá ahora ser tratada en comisiones dentro del Concejo Deliberante.