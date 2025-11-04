“Es una miseria lo que están ganando": tensión en el Inidep amenaza con paralizar la flota de investigación científica

Los marineros que embarcan en la flota del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP) mantienen desde hace meses un reclamo por una actualización salarial, ya que denuncian, actualmente es de “miseria” y está muy por debajo de lo que perciben otros sectores de la pesca.

Según denunciaron desde el Sindicato de Marineros de Pesca (Simape), los tripulantes perciben un sueldo básico de 432 mil pesos, cifra que consideran “irrisoria” frente a la complejidad y el riesgo de las tareas que realizan.

El conflicto involucra a 39 trabajadores entre marineros, maestranza, oficiales de máquina y de puente, maquinistas y capitanes. Si bien al básico se le suma un plus por día navegado, el gremio sostiene que los haberes han quedado muy por debajo de los valores del sector pesquero privado y que las autoridades no ofrecen una solución concreta.

“No tenemos paritaria directa y los aumentos se fijan por decreto. Un tripulante con 25 días de navegación no pasa el millón y medio de pesos, y en esta actividad nadie cobra eso. Es totalmente irrisorio”, expresó a Extra Radio (102.1), Pablo Trueba, secretario general del Simape.

Pablo Trueba, titular del Simape. Foto archivo: 0223.

La falta de respuestas derivó en una medida de fuerza hace una semana, aunque rápidamente el Ministerio de Trabajo dictó la conciliación obligatoria, abriendo una mesa de negociación con el INIDEP y la Secretaría de Pesca de la Nación.

Sin embargo, según Trueba, la audiencia celebrada este martes no mostró avances significativos. “Hicimos un preacuerdo con la Secretaría de Pesca y el Inidep. El Ministerio de Trabajo nos dio la razón porque es una miseria lo que están ganando, pero pasaron dos meses y no nos vuelven a convocar”, lamentó el dirigente.

Desde el Simape recordaron que las campañas del INIDEP son esenciales para la investigación científica y la certificación internacional de las principales pesquerías argentinas, como langostino, calamar, merluza y vieira. Los estudios que realiza el personal embarcado permiten garantizar la sostenibilidad y las exportaciones del sector, motivo por el cual el gremio considera que sus salarios deberían reflejar la relevancia de esas tareas.

Los buques de investigación científica del Inidep, podrían quedar paralizados si no se resuelve el conflicto. Foto archivo: Buque Victor Angelescu.

“Es un trabajo de investigación de nivel mundial, que certifica la pesca para exportación. Pero los sueldos son magros. Si esto no se soluciona, la gente se va a ir al sector privado. El conocimiento se pierde, y lo que queda es el descarte”, advirtió Trueba.

Ante la falta de avances, el Simape analiza implementar una medida de trabajo a reglamento, limitando la jornada a las ocho horas diarias establecidas por ley. “Así no sirve ninguna campaña. Si el Ministerio no interviene, la flota puede quedar paralizada”, advirtió el gremialista.

Trueba también cuestionó la pasividad de las autoridades laborales: “Me dicen que no puedo manifestarme en actas. El Ministerio no puede decir que no tiene poder para resolver esto. En 25 años, con distintos gobiernos, nunca pasó algo así”, concluyó.