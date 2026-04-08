La justicia de Andorra ha iniciado una investigación que involucra al argentino Giovani Lo Celso, del Real Betis, en un caso vinculado a la compra de relojes de alta gama. El juez Joan Carles Moynat lidera la causa, que apunta a un posible delito de contrabando relacionado con la adquisición y transporte de piezas de lujo mediante una empresa radicada en Andorra.

Según la documentación judicial, se busca esclarecer "la compra, entrega y transporte" de estos relojes, que se habrían comprado para evitar el pago de impuestos correspondientes. El jugador de Sevilla, César Azpilicueta habría invertido aproximadamente 115.000 euros en dos relojes de marcas exclusivas, mientras que Lo Celso estaría implicado en operaciones por un valor cercano a 83.000 euros en los últimos años.

Además del jugador surgido de Rosario Central y Azpilicueta, forman parte de la investigación otros futbolistas de renombre como Dani Carvajal, Santi Cazorla, David Silva, Joan Bernat y Thomas Partey, quienes supuestamente habrían utilizado este mismo circuito para adquirir relojes de lujo.

El eje central del caso es un empresario vinculado a este entramado, quien ya fue encarcelado en 2025 bajo cargos que incluyen blanqueo de capitales y presunta evasión fiscal. La justicia española ha sido requerida para colaborar en la toma de declaraciones a los deportistas implicados.

Este proceso judicial añade un componente extra a la actualidad de Sevilla FC y Real Betis, clubes que atraviesan momentos decisivos en sus respectivas competiciones. La investigación podría influir en el ambiente de ambos equipos, que en las próximas semanas afrontan partidos clave en la Liga y la Copa del Rey.