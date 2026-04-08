Continúa la inscripción para el Abierto del Club Nación

El Abierto del club Nación está destinado a todas las categorías de singles y dobles, tanto para damas como para caballeros.

Continúan recibiéndose a muy buen ritmo inscripciones para todas las categorías de singles del nuevo Torneo Abierto de Tenis del Club A. Nación “Copa The Burger Garage”. El evento está destinado a todas las categorías de singles y dobles de damas y caballeros y Dobles Mixtos A y B.

Primero comenzarán a disputarse las categorías de singles y una vez avanzadas las mismas se comenzará con las de dobles. En singles se jugarán en 3era, 4ta y 5ta Damas y 2da, 3era, 4ta, 5ta y 6ta Caballeros.

Todas las categorías se disputarán por zonas y los partidos serán al mejor de tres sets (el último en súper tiebreak). El martes 14 a las 21 cerrarán las inscripciones para singles y el miércoles 15 se sortearán las zonas.

El nuevo Abierto, organizado por Alejandro Dillet, se jugará los sábados y domingos en las canchas de polvo de ladrillo del Club Nación y su inicio está previsto para el sábado 18 de abril.

Los interesados en recibir más información o inscribirse podrán visitar en redes sociales la página de Torneos de la Academia Dillet: TENIS TORNEOS MDQ o llamar o escribir al tel 2235251632.

