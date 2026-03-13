Kicillof concretó la histórica inauguración de una escuela rural en Tandil: “Nos enorgullece”

Kicillof con uno de los alumnos de la escuela rural tandilense del paraje De la Canal.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó este viernes la inauguración del nuevo edificio de la escuela secundaria N°13 del paraje rural De la Canal en el municipio de Tandil, junto a la directora general de Cultura y Educación, Flavia Terigi; el intendente local, Miguel Lunghi; y el director de la institución, Andrés Moris. Durante su visita en el distrito serrano, previamente y con la presencia del ministro de Seguridad, Javier Alonso, el mandatario entregó patrulleros para fortalecer la seguridad de la comuna.

El nuevo edificio da respuestas a una demanda de la comunidad de De La Canal, un pequeño paraje rural ubicado 30 km al norte de Tandil sobre la ruta provincial 30, a la que se accede únicamente por caminos de tierra.

A partir de una inversión de $1.277 millones, la obra contempló la construcción del nuevo edificio que cuenta con seis aulas, laboratorio, patio y mobiliario de la fábrica provincial, como así también la readecuación de los edificios existentes para la creación de un SUM. La nueva infraestructura permitirá que la ES N°13 tenga su propio espacio de enseñanza y que la EP N°15 -con la cual compartía instalaciones- comience a implementar la doble jornada.

El gobierno destinó inversión de $1.277 millones para la escuela rural tandilense.

Seis aulas, laboratorio, patio y mobiliario nuevo para la educación rural tandilense.

Para evitar el desarraigo

La inversión del gobierno bonaerense se concretó a partir de la lucha de los vecinos y vecinas de la zona para que los jóvenes puedan realizar sus trayectorias educativas en el paraje, evitando así las largas distancias y el desarraigo.

En el marco del acto de inauguración, Kicillof afirmó: “Esta escuela que tanto nos enorgullece se construyó porque hubo decisión política, planificación, inversión y trabajo: en la provincia ponemos los recursos donde se necesitan para mejorar la educación pública”. “En estos seis años hemos invertido como nunca en escuelas rurales, técnicas y de isla: lo hacemos porque estamos convencidos de que todos y todas tienen que acceder a sus estudios, sin importar dónde hayan nacido”, agregó.

“Si queremos que realmente todos tengan las mismas posibilidades debemos garantizar educación, salud y seguridad. En la provincia los y las bonaerenses ya eligieron este camino en el que nos esforzamos para que nadie se quede afuera”, sostuvo el gobernador y agregó: “Hoy tenemos un gobierno nacional que cree que hay que dinamitar el Estado y que todo debe ser resuelto a través del mercado: los vecinos y vecinas de este paraje saben que el sector privado nunca llegó aquí para construir la escuela rural que la comunidad necesitaba”, sentenció el mandatario.

Kicillof junto a los alumnos de la escuela rural del paraje De la Canal.

Apoyo de Lunghi a Kicillof

Al momento de brindar su discurso, el intendente radical Miguel Lunghi volvió a dejar frases de apoyo a la gestión de Kicillof, como ocurrió en diciembre pasado cuando el gobernador inauguró viviendas en Tandil.

“El acompañamiento de la provincia en esta jornada expresa una decisión clara de acercar la gestión a comunidades alejadas de los grandes centros urbanos", sostuvo Lunghi.

Lunghi junto a Kicillof, este viernes, en el paraje De la Canal de Tandil.

En esa línea el intendente agregó: “En tiempos donde se cuestiona el diálogo entre quienes piensan distinto, destacamos la importancia del trabajo mancomunado para lograr resultados que beneficien a nuestros vecinos y vecinas”.

Por último, Kicillof afirmó: “Caminamos y conocemos cada uno de los 135 municipios de nuestra provincia y por eso sabemos cuáles son las prioridades de nuestro pueblo: aquí nadie vive del sector financiero, lo que necesitamos son más obras, educación y trabajo”, concluyó el titular del Ejecutivo bonaerense.