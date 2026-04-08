River vuelve con un sabor agridulce de Bolivia

Por la forma en que se dio el arranque del partido, el empate no es un mal resultado para River en Bolivia. Pero después de haber estado al frente en el marcador y ver la debilidad de su rival, sin dudas no vuelve conforme con el 1 a 1 ante Blooming, en el debut en el Grupo H de la Copa Sudamericana.

Los locales intentaron imponer condiciones de entrada con un remate desviado antes del minuto y un pelotazo a los 4' que encontró a la defensa adelantada, a Rivero "enganchado" habilitando y al marplatense Martínez Quarta cometiendo una infracción de último recurso que cambió por completo el juego. Sin embargo, es hombre de menos se sintió en la posesión de la pelota pero no en la profundidad, ya que Blooming no mostró claridad ni jerarquía para lastimar a Beltrán, salvo un tiro libre lejano bien desactivado por el arquero.

Con menos, River pareció más peligroso con una pelota parada que terminó quedando en la manos de Uraezaña y rompió el cero con una buena trepada de Bustos y el centro pinchado que lo conectó Sebastián Driussi por el segundo palo. Con el marcador de su lado, ganó en tranquiliad y expuso más las limitaciones del local que casi no inquietó.

Los cambios de Coudet en el descanso no dieron el resultado esperado, Blooming tenía la pelota pero le costaba generar y cuando lo hacía encontraba siempre sólido al juvenil arquero. Cuando casi no sufría, River padeció la igualdad, luego de un centro bajo y Anthony Vázquez se la llevó por delante. A partir de ahí, el local fue y fue pero clara tuvo una sola, que fue mal resuelta y permitió una notable reacción de Beltrán.Del otro lado, Colidio no pudo aprovechar un despeje fallido del arquero y le erró al arco libre desde afuera del área.

El empate estuvo bien por lo que fue el partido, no sienta tan mal por haber sido de visitante, pero tiene gusto a poco por la jerarquía del rival. El tiempo dirá si sirve o no.

