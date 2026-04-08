Llegan las nuevas boletas de TSU y los aumentos superan ampliamente el 11% anunciado por el gobierno

Las nuevas boletas de la TSU reflejan aumentos que, en muchos casos, superan ampliamente lo previsto por el gobierno.

“Nadie se va a sorprender cuando le llegue la factura”, planteó en febrero el concejal del Pro Fernando Muro durante el debate del Presupuesto 2026, buscando disipar las advertencias de la oposición respecto a que el aumento de tasas, fundamentalmente la de Servicios Urbanos (TSU), sería entre tres y hasta seis veces mayor, muy lejos del 11% esgrimido por el gobierno. Sin embargo, por estas horas la sorpresa se repite entre miles de vecinos de General Pueyrredon, tras recibir las facturas correspondientes a las cuotas 4, 5 y 6 -de abril a junio-, con la aplicación del aumento aprobado a fines de febrero por el Concejo Deliberante.

Según un relevamiento realizado por 0223 sobre cuentas de propiedades de diferentes zonas del distrito y de variadas categorías, los promedios de actualización de la TSU se encuentran más cerca de los guarismos planteados por la oposición que de los del oficialismo y del propio gobierno.

En ese marco, en las respuestas por escrito a las que se limitó la intervención del Ejecutivo, el secretario de Legal, Técnica y Hacienda, Mauro Martinelli, había asegurado que “la propuesta elevada incluye una actualización estimada del 11% respecto de la emisión total para los anticipos 1, 2 y 3 -enero a marzo-, siendo dicho porcentaje resultado del impacto conjunto de actualizar el importe del básico y las alícuotas sobre la valuación fiscal”.

Desde el Ejecutivo habían estimado un aumento cercano al 11%, aunque los valores finales generaron cuestionamientos.

Vale tener en cuenta que aún se encuentra en proceso de implementación la modificación en la estructura de la TSU, que en los próximos meses -se menciona mayo- dejará de incluir el componente de Alumbrado Público, que pasará a percibirse como una tasa autónoma a través de la factura del servicio eléctrico que en Mar del Plata brindan EDEA y diversas cooperativas.

La mayoría de las boletas relevadas por este medio llegaron a sus titulares con aumentos de entre el 30% y el 40%, si bien existen pisos más cercanos al 11% informado por el gobierno, aunque también techos que alcanzan el 65%.

La actualización no es uniforme, ya que la TSU combina distintas variables. La principal es la categoría según valuación fiscal (de 1 a 9), en donde se aplica el principio de progresividad, es de ir, a mayor valuación la alícuota es mayor. Eventualmente, una actualización en la valuación fiscal realizada por Arba, impactará inmediatamente en la TSU. Además, se toma en cuenta el tipo de propiedad (edificada, baldía o cochera) y el coeficiente de servicios que el Municipio brinda (barrido, recolección y, por ahora, alumbrado público, entre otros).

Más allá del aumento acorde a la inflación que viene tomando como pauta el Ejecutivo, el impacto principal vino de la mano de la actualización de los montos de las alícuotas. Por caso, un inmueble edificado categoría 1 tuvo una alícuota de 0.035799 a comienzos de 2025 a 0.059916 en 2026, un aumento del 68%.

El impacto de la actualización varía según la categoría y características de cada propiedad, con subas de hasta el 65%.

Aumentos muy por encima de lo anunciado

Entre tres y casi cuatro veces por encima del número oficial se ubican diversos contribuyentes de distintas zonas de General Pueyrredon, con aumentos desprendidos del 11% anunciado, fundamentalmente por la actualización de las alícuotas vigentes hasta el año pasado, algo que había advertido la oposición durante el debate legislativo.

Un inmueble categoría 2 del Bosque Peralta Ramos pasó de una boleta de $6.343,58 a $8.902,45, con un aumento del 40,33%, el mismo porcentaje que afrontará el propietario de una vivienda categoría 1 de Jorge Newbery, que pasó de $1.852,97 a $2.600,42.

Del 38,74% es el incremento para una propiedad categoría 6 del Centro, con un monto que asciende de $27.287,64 a $37.861,19. Un porcentaje similar, 37,82%, se aplicó a un lote categoría 6 de Punta Mogotes, cuya TSU pasó de $13.546,09 a $18.669,37.

Otros dos casos céntricos: un inmueble categoría 2 que pasa de $3.369,01 a $4.567,84 (35,85%) y otro categoría 6 que se modifica de $22.242,64 a $30.157,58 (35,58%). Algo menor es el porcentaje para una vivienda de El Sosiego, que ahora paga $8.266,64 cuando hasta marzo abonaba $6.217,28, con un aumento del 32,96%.

Un inmueble de Parque Camet sufrió un aumento del 65%, entre los casos más extremos.

Por debajo, pero aún por encima del 11% informado por el gobierno, aparecen dos propiedades de Sierra de los Padres (categoría 5) y otra de Malvinas Argentinas (categoría 6), con un incremento del 19,38%. En el primer caso, pasa de $8.825,80 a $10.536,54 y, en el segundo, de $7.293,16 a $8.706,86. En Estación Norte, un inmueble categoría 5 tendrá un aumento del 16,29%, con una factura que pasó de $7.859,63 a $9.140,70.

Más bajo es el caso de una propiedad de Playa Serena, categoría 5, con una actualización del 6,87%: de $3.448,33 a $3.702,93.

En el extremo opuesto, se encuentran dos unidades con aumentos del 65,65%, los más altos relevados por 0223. Se trata de propiedades categoría 1 —la más baja—: un lote de Parque Camet que pasa de $4.029,29 a $6.674,60 y otro de San Jacinto que sube de $4.114,59 a $6.815,91.

En todos los casos relevados, los montos de la Contribución a la Salud, Educación y Desarrollo Infantil -que se cobra junto a la TSU- se ubican muy por debajo de los porcentajes aplicados en la tasa, con subas en torno al 11% o incluso menores, si bien se trata de un concepto no tributario de menor impacto.

La postura del gobierno

Consultados por este medio sobre el impacto de los aumentos habilitados vía Ordenanza Impositiva y sobre el porcentaje promedio de incremento efectivamente emitido en las facturas de abril, desde el gobierno se limitaron a dar una respuesta técnica y evasiva.

"Los importes de los anticipos 4 a 6 del 2026 de la Tasa por Servicios Urbanos se determinaron según la nueva definición del hecho imponible y la composición del coeficiente de servicios. Asimismo, se aplicaron los valores de la Ordenanza Impositiva N° 26.899, actualizados por IPC conforme a lo establecido en el artículo 290 de la Ordenanza Fiscal vigente", indicaron oficialmente desde el Palacio Municipal.