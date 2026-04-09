¿Tenés que cambiar tus neumáticos? Vulcamoia llega con descuentos exclusivos, promociones y una tienda online imperdible

Con una fuerte apuesta a la calidad y la atención personalizada, Vulcamoia se consolida como la firma número uno de neumáticos de Mar del Plata con una amplia variedad de servicios para el cuidado integral del vehículo, sumando además beneficios exclusivos y nuevas soluciones para empresas.

Ubicada en avenida Independencia 3122, la sucursal ofrece un chequeo completo sin cargo, donde los clientes pueden conocer en detalle el estado de su auto a través de un informe preciso y transparente. “Lo principal en estos tiempos es trabajar con claridad y brindar soluciones concretas a cada conductor”, destacaron desde la firma.

Además del diagnóstico, Vulcamoia cuenta con una completa gama de servicios especializados, orientados a prolongar la vida útil del vehículo y garantizar la seguridad en la conducción, siempre con productos de calidad premium.

En cuanto a beneficios, la empresa se destaca por sus promociones con todas las tarjetas bancarias, así como un 20% de descuento en pagos en efectivo. A esto se suma una ventaja diferencial: la posibilidad de acceder a la compra online con los mejores descuentos del mercado, a través de su sitio web oficial.

La excelencia en los productos se extiende a toda la Argentina, ya que Vulcamoia realiza envíos a todo el país, permitiendo que clientes de distintas regiones accedan a sus productos con precios competitivos y respaldo garantizado.

"Sin dudas en Vulcamoia cuidamos el valor de tu vehículo con los mejores productos y servicios”, confió Francisco Suárez, encargado de la firma.

La empresa también incorporó una nueva unidad de negocios orientada a la atención de flotas y empresas, ofreciendo soluciones a medida para el mantenimiento y gestión de neumáticos en vehículos comerciales.

Con esta propuesta integral, Vulcamoia busca posicionarse como una opción de referencia tanto para conductores particulares como para el sector corporativo, combinando tecnología, servicio y precios competitivos. Para ver todas las promociones y ofertas, podés ingresar en https://vulcaneumaticos.com/ o acercarte a Independencia 3122 donde accederás a un asesoramiento integral y dedicado a vos.