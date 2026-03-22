Nueva víctima fatal en la ruta: un hombre murió al chocar contra el camión de una reconocida empresa

Un nuevo trágico siniestro vial se registró en la madrugada de este domingo sobre el trazado de la ruta nacional 5, a la altura del kilómetro 157, dejando como saldo una persona fallecida. El accidente involucró a un auto particular y un transporte de carga pesada que circulaban en sentidos opuestos.

Según la información policial, el vehículo involucrado era un Honda Fit color gris que se desplazaba en sentido Suipacha-Chivilcoy y era conducido por la víctima, un médico de 36 años oriundo de Bariloche, quien perdió la vida en el lugar producto del impacto.

La víctima de 36 años murió en el acto.

Por razones que aún son materia de peritaje y se tratan de establecer, el rodado colisionó de manera violenta contra un camión Mercedes Benz Axor perteneciente a la empresa Vía Cargo, según consignó el diario De Chivilcoy.

Tras el fuerte impacto, ambos vehículos terminaron su trayectoria sobre la zona de préstamos de la banquina. Al lugar acudieron efectivos de la Policía Vial para asistir el tránsito, el cual permaneció restringido de manera parcial mientras se realizaban las labores de emergencia y las pericias correspondientes.

La causa fue caratulada como "homicidio culposo", con intervención de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 3, a cargo del fiscal Lataro, perteneciente al Departamento Judicial de Mercedes.