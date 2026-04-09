“Los docentes están muy solos”: en el Concejo buscan soluciones ante la violencia en las escuelas

Luego de una seguidilla de hechos de violencia en las escuelas de Mar del Plata, este jueves en el recinto de sesiones del Concejo Deliberante se realizó una Mesa de Trabajo Intersectorial denominada “Escuelas Libres de Violencias”. El objetivo es el de prevenir, abordar y darle un seguimiento a las situaciones de violencia que ocurren en el ámbito escolar, tanto en instituciones de gestión estatal, municipal o privada.

En diálogo con 0223, Fernando Rizzi, secretario de Educación de General Pueyrredon, advirtió que las situaciones de violencia que generan los alumnos en las escuelas “son por una multiplicidad de factores”, donde los niños o jóvenes “traen de arrastre situaciones personales”.

En ese punto, valoró a los equipos de orientación escolar que cuenta el Municipio aunque remarcó la importancia desde el estado a “generar alternativas de capacitación para el personal docente y no docente”.

Por su parte la concejal Mariana Cuesta, puso como eje la acción del Concejo Deliberante como un “puente de escucha” y consideró que la violencia “nunca es un acto individual”, sino que aparece en el ámbito escolar y surge de un contexto social. “Tampoco podemos descansar en que esa es la única explicación, y así fuese, la escuela tiene una tarea. Lo que yo sí siento es que la escuela sola no puede con cuestiones de salud mental”, aseguró.

A su turno, Carolina Di Alesio, Inspectora Jefa Regional, sostuvo que la violencia que aparece en las escuelas “es una manifestación también de las actitudes que tenemos muchas veces los adultos con nuestros jóvenes y con nuestros niños” y afirmó que “no es un hecho aislado” lo que va ocurriendo en las escuelas.

“Detrás de situaciones de violencia hay vulneración de derechos, de niños, de adolescentes, de jóvenes, de adultos también. Así que tiene que ser un trabajo, y es un trabajo en la escuela preventivo, por supuesto, porque en la medida que tenemos sólidas políticas de cuidado, evitamos muchas veces que esto pueda ser mucho mayor”, completó.