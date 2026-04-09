Roban un salón de fiestas, se llevan varios kilos de carne de un freezer y bebidas alcohólicas

La carne recuperada por la policía tras el robo al salón de fiestas de San Cayetano.

En el marco de diversas actuaciones policiales tras un robo perpetrado en un salón de fiestas de la localidad de San Cayetano, efectivos de las fuerzas de seguridad bonaerenses procedieron a la detención de un hombre acusado de ser el auto del hecho delictivo.

Todo comenzó cuando los propietarios del espacio comercial “El Fortín Gaucho” presentaron una denuncia por el robo de varios kilos de carne de un freezer y de diversas bebidas alcohólicas.

A partir de la intervención de la UFI Nº 1 de Necochea, a cargo del fiscal José Cipolletti, se iniciaron diversas tareas de investigación.

En consecuencia desde el Juzgado de Garantías Nº 1 necochense, a cargo de Nicolas Lamberti, otorgaron una orden de allanamiento en un domicilio de San Cayetano donde personal de la policía incautó 17 kilos de carne y una lata de cerveza, coincidentes a lo denunciado por el damnificado.

El sujeto aprehendido en San Cayetano quedó detenido en Necochea.

Puesta en conocimiento la fiscalía interviniente, se dispuso la aprehensión del propietario e investigado de la causa, el cual fue trasladado a la sede de la estación de policía local.

Más tarde se trasladó al sujeto a la fiscalía actuante donde, una vez recepcionada su declaración indagatoria, se solicitó su detención, avalada y otorgada por el Juzgado de Garantías interviniente, quedando alojado el detenido en la comisaria primera de Necochea.