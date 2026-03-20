Cayó con 29 cigarrillos de marihuana en un control en la vía pública

Los cigarrillos de marihuana y el dinero hallado en poder del joven en las calles de San Cayetano.

Un joven de 20 años fue aprehendido en las últimas horas en la localidad de San Cayetano, en inmediaciones de la plaza España, en el marco de un operativo de prevención y disuasión del delito llevado adelante por personal de la estación de policía comunal.

Según informaron fuentes policiales, el procedimiento tuvo lugar durante recorridas habituales por la zona, cuando los efectivos identificaron al individuo y constataron que llevaba consigo 29 cigarrillos de marihuana.

Además, en su poder se hallaron 190.000 pesos en efectivo, un anotador, un teléfono celular y una mochila de color negro.

El joven de 20 años aprehendido en una plaza de San Cayetano.

El joven fue trasladado a la sede policial, donde se realizó el pesaje de la sustancia incautada, que arrojó un total de 22 gramos de marihuana.

A partir de estos elementos, se iniciaron actuaciones bajo la carátula de “Infracción a la leey 23.737 – tenencia de estupefacientes con fines de comercialización”, con intervención de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 30 del departamento judicial de Necochea, a cargo del fiscal Carlos Larrarte.

Por disposición judicial, el aprehendido fue trasladado a sede judicial para prestar declaración indagatoria conforme al artículo 308 del código procesal penal, instancia en la que se definirá su situación procesal.