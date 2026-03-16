Investigación por narcomenudeo: detienen a un hombre y hallan plantas, semillas y cogollos de marihuana

En el marco de una investigación por tenencia para consumo y comercialización de estupefacientes, personal de la policía bonaerense en el partido de San Cayetano llevó adelante una serie de allanamientos que culminaron con la aprehensión del principal investigado y la incautación de diversos elementos vinculados a la causa.

Las actuaciones se desarrollan bajo la órbita de la UFI N° 30 de Delitos Complejos del Departamento Judicial de Necochea, a cargo del fiscal Carlos Larrarte. A partir de distintas tareas investigativas, entre ellas trabajos de campo y el análisis de registros fílmicos, los efectivos lograron reunir pruebas que permitieron solicitar tres órdenes de allanamiento.

Las diligencias fueron autorizadas por el Juzgado de Garantías N° 1, a cargo del juez Nicolás Lamberti, y se realizaron en domicilios donde, según la investigación, se llevaban adelante maniobras relacionadas con la comercialización de estupefacientes.

El sujeto aprehendido en San Cayetano.

Durante los procedimientos, en uno de los inmuebles allanados se concretó la aprehensión de un hombre señalado como principal investigado en la causa. Además, los efectivos incautaron 13 plantas de marihuana, una bolsa de nylon con hojas de cannabis, una mini balanza digital de cocina, 14 plantines, seis manojos de cogollos y 82 semillas destinadas al cultivo, junto con otros elementos de interés para la investigación.

El acusado fue trasladado a la sede de la estación de policía local, donde quedó alojado de manera preventiva. Posteriormente fue conducido a la fiscalía interviniente para prestar declaración indagatoria. Tras esa instancia, el fiscal solicitó su detención formal, medida que fue avalada por el Juzgado de Garantías que interviene en el expediente.

La investigación continúa con el análisis de los elementos incautados y la recolección de nuevas pruebas para determinar el alcance de las actividades investigadas.