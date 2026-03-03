Vivir en faros, iglesias o fábricas recicladas: propiedades que cambiaron de función
Antiguas construcciones industriales, religiosas o marítimas encuentran una segunda vida como viviendas únicas. Patrimonio, diseño y carácter arquitectónico en espacios que ya no cumplen su función original.
Por Redacción 0223
PARA 0223
Durante décadas, muchos edificios emblemáticos quedaron obsoletos: fábricas cerradas por reconversiones productivas, iglesias con menor actividad o faros que perdieron relevancia operativa. Sin embargo, en lugar de demolerse, algunos de estos inmuebles comenzaron a transformarse en viviendas con identidad propia.
Lejos de ser simples refacciones, estas reconversiones implican un delicado equilibrio entre preservar el carácter original y adaptarlo a estándares contemporáneos de confort.
Faros: vivir frente al horizonte
En distintas costas del mundo, antiguos faros fueron convertidos en residencias privadas o alojamientos boutique. Sus torres circulares, muros de piedra y ubicaciones aisladas los transforman en propiedades excepcionales.
El atractivo no es solo la vista al mar, sino la experiencia: habitar un edificio pensado originalmente para orientar navegantes.
La dificultad suele estar en la adaptación estructural y en la logística, ya que muchos se encuentran en zonas remotas o protegidas.
Iglesias: arquitectura monumental, nueva vida doméstica
La reconversión de iglesias en viviendas es una tendencia consolidada en Europa y América del Norte. Techos altos, vitrales, arcos ojivales y naves amplias ofrecen un marco espacial difícil de replicar en construcciones contemporáneas.
En estos casos, el desafío está en subdividir sin perder la escala original. Muchas reformas optan por insertar volúmenes internos “caja dentro de caja” que respetan la envolvente histórica.
El resultado son hogares donde conviven patrimonio y diseño contemporáneo.
Fábricas y galpones: el origen del loft moderno
La transformación de edificios industriales dio origen al concepto de loft. Antiguas fábricas textiles o depósitos portuarios comenzaron a convertirse en viviendas a gran escala a partir de la segunda mitad del siglo XX.
Estructuras metálicas expuestas, grandes ventanales, ladrillo a la vista y plantas libres definieron una estética que hoy se asocia al lujo urbano.
En muchos casos, estos proyectos forman parte de procesos más amplios de renovación de barrios completos.
Más que una moda
Estas propiedades comparten algo más que su pasado funcional: ofrecen singularidad. En un mercado donde gran parte de la oferta residencial tiende a la homogeneidad, vivir en un edificio reciclado es una forma de diferenciarse.
Además, la reutilización edilicia se vincula con criterios de sustentabilidad, al aprovechar estructuras existentes en lugar de construir desde cero.
¿Podría replicarse más en Argentina?
En ciudades portuarias e industriales existen depósitos, silos y galpones con potencial de reconversión. También hay iglesias históricas en desuso y edificios ferroviarios con valor arquitectónico.
El desafío no es solo técnico, sino normativo y patrimonial: encontrar un equilibrio entre protección histórica y viabilidad inmobiliaria.
Leé también
Temas
Lo más
leído