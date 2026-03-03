Vivir en faros, iglesias o fábricas recicladas: propiedades que cambiaron de función

Antiguos faros, iglesias y fábricas encuentran una nueva vida como viviendas con identidad propia.

Durante décadas, muchos edificios emblemáticos quedaron obsoletos: fábricas cerradas por reconversiones productivas, iglesias con menor actividad o faros que perdieron relevancia operativa. Sin embargo, en lugar de demolerse, algunos de estos inmuebles comenzaron a transformarse en viviendas con identidad propia.

En Rotterdam, Ruud Visser Architects transformó una iglesia de 1930 en una casa familiar, integrando un volumen habitable dentro del edificio y conectándolo visualmente con su entorno histórico.

Lejos de ser simples refacciones, estas reconversiones implican un delicado equilibrio entre preservar el carácter original y adaptarlo a estándares contemporáneos de confort.

Faros: vivir frente al horizonte

En distintas costas del mundo, antiguos faros fueron convertidos en residencias privadas o alojamientos boutique. Sus torres circulares, muros de piedra y ubicaciones aisladas los transforman en propiedades excepcionales.

Un antiguo faro marítimo fue transformado en una vivienda de estilo mediterráneo con seis dormitorios, combinando la arquitectura original con espacios amplios y luminosos propios de una casa contemporánea.

El atractivo no es solo la vista al mar, sino la experiencia: habitar un edificio pensado originalmente para orientar navegantes.

La dificultad suele estar en la adaptación estructural y en la logística, ya que muchos se encuentran en zonas remotas o protegidas.

Iglesias: arquitectura monumental, nueva vida doméstica

La reconversión de iglesias en viviendas es una tendencia consolidada en Europa y América del Norte. Techos altos, vitrales, arcos ojivales y naves amplias ofrecen un marco espacial difícil de replicar en construcciones contemporáneas.

Una antigua capilla en Londres —ahora loft de diseño— ilustra cómo la arquitectura religiosa puede resignificarse como vivienda abundante en luz y expansión espacial.

En estos casos, el desafío está en subdividir sin perder la escala original. Muchas reformas optan por insertar volúmenes internos “caja dentro de caja” que respetan la envolvente histórica.

El resultado son hogares donde conviven patrimonio y diseño contemporáneo.

Fábricas y galpones: el origen del loft moderno

La transformación de edificios industriales dio origen al concepto de loft. Antiguas fábricas textiles o depósitos portuarios comenzaron a convertirse en viviendas a gran escala a partir de la segunda mitad del siglo XX.

En el barrio del Rec, en Igualada (Barcelona), una antigua industria textil del siglo XIX fue transformada en vivienda, en el marco de un proceso más amplio de reconversión del distrito industrial en polo creativo.

Estructuras metálicas expuestas, grandes ventanales, ladrillo a la vista y plantas libres definieron una estética que hoy se asocia al lujo urbano.

En muchos casos, estos proyectos forman parte de procesos más amplios de renovación de barrios completos.

Más que una moda

Estas propiedades comparten algo más que su pasado funcional: ofrecen singularidad. En un mercado donde gran parte de la oferta residencial tiende a la homogeneidad, vivir en un edificio reciclado es una forma de diferenciarse.

Además, la reutilización edilicia se vincula con criterios de sustentabilidad, al aprovechar estructuras existentes en lugar de construir desde cero.

¿Podría replicarse más en Argentina?

En ciudades portuarias e industriales existen depósitos, silos y galpones con potencial de reconversión. También hay iglesias históricas en desuso y edificios ferroviarios con valor arquitectónico.

El desafío no es solo técnico, sino normativo y patrimonial: encontrar un equilibrio entre protección histórica y viabilidad inmobiliaria.