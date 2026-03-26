Dormitorios tipo hotel: cómo lograr en casa el confort de una habitación cinco estrellas
Textiles de calidad, iluminación cuidada y una estética equilibrada son algunas de las claves para recrear en el hogar la sensación de descanso y sofisticación propia de un hotel de alta categoría.
Por Redacción 0223
PARA 0223
Dormir bien no depende solo de la cantidad de horas, sino también del entorno. En los últimos años, el concepto de “dormitorio tipo hotel” ganó protagonismo como una tendencia que busca trasladar al hogar el confort, la calma y la estética de las habitaciones cinco estrellas.
Lejos de requerir grandes inversiones, el secreto está en una combinación de materiales, iluminación y orden visual que construyen una experiencia de descanso más completa.
Ropa de cama: el punto de partida
El primer impacto en un dormitorio tipo hotel es la cama. Sábanas blancas o en tonos neutros, almohadas abundantes y textiles de calidad generan una sensación inmediata de confort.
Claves para replicarlo:
- Sábanas de algodón o lino de buena calidad
- Colores claros: blanco, beige o gris suave
- Varias almohadas (no todas iguales en tamaño)
- Edredón o duvet que aporte volumen
El objetivo es lograr una cama que invite a descansar desde lo visual.
Iluminación en capas
A diferencia de la luz central tradicional, los hoteles trabajan con distintos niveles de iluminación que permiten adaptar el ambiente.
Cómo aplicarlo en casa:
- Luz general suave (no demasiado fría)
- Veladores o lámparas de mesa en ambos lados de la cama
- Iluminación puntual para lectura
- Opcional: tiras LED indirectas
La luz cálida y regulada genera una atmósfera más relajante.
Paleta neutra y materiales nobles
Los dormitorios tipo hotel evitan la saturación visual. Predominan los tonos neutros y las texturas suaves.
Materiales y colores recomendados:
- Madera clara o natural
- Tapizados en tonos beige, gris o tierra
- Cortinas pesadas o blackout
- Alfombras que aporten calidez
Menos contraste, más armonía.
Orden visual y minimalismo
Uno de los grandes diferenciales de los hoteles es la ausencia de ruido visual. Todo tiene su lugar.
Para lograrlo:
- Reducir objetos en mesas de luz
- Evitar cables visibles
- Mantener superficies despejadas
- Incorporar guardado funcional
El descanso también entra por los ojos.
Detalles que elevan la experiencia
Pequeños elementos pueden marcar una gran diferencia en la percepción del espacio.
Algunos recursos simples:
- Un aroma suave (difusores o velas)
- Un cuadro o pieza decorativa bien elegida
- Una bandeja con libros o revistas
- Plantas en puntos estratégicos
Son detalles que no saturan, pero suman identidad.
Una tendencia que prioriza el descanso
El auge de los dormitorios tipo hotel refleja un cambio de enfoque: el hogar ya no es solo un lugar funcional, sino también un espacio de bienestar.
En ese contexto, el dormitorio se convierte en un ambiente central, donde diseño y confort se combinan para mejorar la calidad de vida cotidiana.
Porque, al final del día, no se trata solo de cómo se ve un espacio, sino de cómo se vive.
Leé también
Temas
Lo más
leído