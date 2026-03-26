Dormitorios tipo hotel: cómo lograr en casa el confort de una habitación cinco estrellas

La cama es el corazón del dormitorio tipo hotel: ropa de cama en tonos neutros, múltiples almohadas y una estética cuidada generan una sensación inmediata de confort.

Dormir bien no depende solo de la cantidad de horas, sino también del entorno. En los últimos años, el concepto de “dormitorio tipo hotel” ganó protagonismo como una tendencia que busca trasladar al hogar el confort, la calma y la estética de las habitaciones cinco estrellas.

La estética de los hoteles de lujo combina textiles de calidad, iluminación cálida y una paleta neutra para crear ambientes pensados para el descanso.

Lejos de requerir grandes inversiones, el secreto está en una combinación de materiales, iluminación y orden visual que construyen una experiencia de descanso más completa.

Ropa de cama: el punto de partida

El primer impacto en un dormitorio tipo hotel es la cama. Sábanas blancas o en tonos neutros, almohadas abundantes y textiles de calidad generan una sensación inmediata de confort.

Claves para replicarlo:

Sábanas de algodón o lino de buena calidad

Colores claros: blanco, beige o gris suave

Varias almohadas (no todas iguales en tamaño)

Edredón o duvet que aporte volumen

El objetivo es lograr una cama que invite a descansar desde lo visual.

Iluminación en capas

A diferencia de la luz central tradicional, los hoteles trabajan con distintos niveles de iluminación que permiten adaptar el ambiente.

La iluminación en capas —con luces cálidas, veladores y puntos indirectos— es clave para recrear la atmósfera relajante de una habitación cinco estrellas.

Cómo aplicarlo en casa:

Luz general suave (no demasiado fría)

Veladores o lámparas de mesa en ambos lados de la cama

Iluminación puntual para lectura

Opcional: tiras LED indirectas

La luz cálida y regulada genera una atmósfera más relajante.

Paleta neutra y materiales nobles

Los dormitorios tipo hotel evitan la saturación visual. Predominan los tonos neutros y las texturas suaves.

Los tonos neutros y los materiales nobles aportan armonía visual y ayudan a construir un ambiente sereno, típico de los hoteles de alta categoría.

Materiales y colores recomendados:

Madera clara o natural

Tapizados en tonos beige, gris o tierra

Cortinas pesadas o blackout

Alfombras que aporten calidez

Menos contraste, más armonía.

Orden visual y minimalismo

Uno de los grandes diferenciales de los hoteles es la ausencia de ruido visual. Todo tiene su lugar.

El orden visual es fundamental: superficies despejadas y pocos elementos refuerzan la sensación de calma y descanso.

Para lograrlo:

Reducir objetos en mesas de luz

Evitar cables visibles

Mantener superficies despejadas

Incorporar guardado funcional

El descanso también entra por los ojos.

Detalles que elevan la experiencia

Pequeños elementos pueden marcar una gran diferencia en la percepción del espacio.

Pequeños detalles como plantas, libros o textiles suman identidad sin romper la armonía del espacio.

Algunos recursos simples:

Un aroma suave (difusores o velas)

Un cuadro o pieza decorativa bien elegida

Una bandeja con libros o revistas

Plantas en puntos estratégicos

Son detalles que no saturan, pero suman identidad.

Una tendencia que prioriza el descanso

El auge de los dormitorios tipo hotel refleja un cambio de enfoque: el hogar ya no es solo un lugar funcional, sino también un espacio de bienestar.

En ese contexto, el dormitorio se convierte en un ambiente central, donde diseño y confort se combinan para mejorar la calidad de vida cotidiana.

Porque, al final del día, no se trata solo de cómo se ve un espacio, sino de cómo se vive.