Violenta entradera en el Puerto: armados y encapuchados redujeron a un vecino

El auto y el resto de las pertenencias fueron recuperadas por la policía.

Un violento robo agravado ocurrió este viernes a la madrugada en una vivienda ubicada en calle Solís al 5200, donde un hombre de 54 años fue sorprendido cuando ingresaba por tres delincuentes armados que lograron sustraerle pertenencias de valor, aunque el operativo policial permitió recuperar rápidamente el vehículo y los objetos robados.

Según la denuncia, la víctima llegó a su domicilio a bordo de su auto cuando fue interceptada por tres sujetos encapuchados, con guantes y armas de fuego. Bajo amenazas, lo obligaron a ingresar a la vivienda, donde le robaron distintos electrodomésticos y efectos personales. Luego, cargaron los elementos en el propio vehículo del damnificado y escaparon del lugar.

Un operativo cerrojo logró ubicar el coche robado, aunque los delincuentes lograron huir.

Tras el aviso al 911, personal del Comando de Patrullas montó un operativo cerrojo en la zona. Minutos después, el rodado fue localizado en inmediaciones de calle Benito Lynch al 6100.

Al advertir la presencia policial, los ocupantes abandonaron el vehículo y escaparon a pie, sin que pudieran ser detenidos.

En el lugar se logró el secuestro del automóvil y la totalidad de los elementos robados, entre ellos un televisor, un equipo DVR, una heladera portátil y una mochila con pertenencias personales.

La investigación quedó a cargo de la UFI N° 13, que dispuso la devolución de los bienes a la víctima y la continuidad de las actuaciones correspondientes.