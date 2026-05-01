En el mejor momento de Úbeda, en México confirman quién es el candidato a reemplazarlo en Boca

Una derrota le alcanzó al mundo Boca para, otra vez, empezar con los rumores de cambio de entrenador.

El 2026 de Boca está siendo realmente bueno; hasta la derrota del pasado martes en Brasil contra Cruzeiro, el Xeneize acumulaba una racha de 14 partidos sin derrotas, y llevaba desde febrero (0-0 vs. Racing) convirtiendo goles en todos los encuentros en los que se había presentado.

Aun así, Claudio Úbeda todavía no renueva, y desde México incluyen a Boca entre los equipos interesados en contratar al actual entrenador del Toluca: Antonio Mohamed. Así lo advirtió el medio mexicano Récord, que afirmó que el Xeneize, Rayados de Monterrey y Cruz Azul tienen al ‘Turco’ como objetivo.

“Toluca apostó fuerte por la Concacaf, en parte están convencidos de que si son campeones, el Turco podría quedarse hasta diciembre para dirigir a los escarlata en la Copa Intercontinental. Sin embargo, la derrota de ayer en Los Ángeles complica el objetivo”, expresó Francotirador en su columna de Diario Récord.

“Mientras tanto, Cruz Azul, Rayados y Boca Juniors se frotan las manos esperando lanzarle una oferta a Tony para convencerlo de cambiar de aires“, completa el medio. Mohamed tiene contrato por lo que resta de la temporada, pero está en un momento crucial, atravesando las semifinales de Concachampions con el conjunto mexicano, y de su resultado en el torneo, bien podría depender su continuidad.

